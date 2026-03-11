Après la victoire des Lakers contre Minnesota, Deandre Ayton a surpris tout le monde avec une conférence de presse particulièrement étrange et des réponses déroutantes.

La victoire des Los Angeles Lakers face aux Minnesota Timberwolves (120-106) a forcément été l’info principale de la soirée côté LA. Mais la conférence de presse d’après-match de Deandre Ayton a également retenu l’attention. Ainsi que son attitude boudeuse et semi-soulée.

Le pivot des Lakers, auteur d’un double-double avec 14 points et 12 rebonds, a livré une prestation solide sur le parquet. Mais devant les journalistes, ses réponses très courtes et parfois déroutantes ont donné lieu à une séquence particulièrement inhabituelle.

Des réponses extrêmement brèves

Interrogé sur la défense des Lakers face à des équipes solides comme les New York Knicks ou Minnesota, Ayton s’est contenté d’une explication minimaliste.

« C’est de la bonne communication. »

Quand un journaliste lui a demandé ce qui caractérisait précisément cette communication, le pivot a simplement répondu :

« Juste une bonne terminologie. »

Un peu plus tard, interrogé sur ce qu’il avait vu pendant le match, Ayton s’est montré tout aussi succinct :

« J’ai juste joué. »

Le moment le plus étrange

La conférence de presse a surtout pris une tournure inattendue sur une question concernant la dynamique des Lakers.

Après leur troisième victoire consécutive, un journaliste lui a demandé si l’équipe commençait à sentir une forme de momentum.

« Momentum ? Qu’est-ce que tu veux dire ? », a demandé Ayton, donnant toujours l'impression d'être soulé d'être là.

Le journaliste a précisé qu’il parlait de l’élan créé par deux grosses victoires consécutives. Ayton a alors marqué un long silence avant de répondre :

« Je ne sais pas de quoi tu parles… je ne comprends pas ce que tu veux dire. »

Une soirée solide malgré tout

Sur le terrain, la performance d’Ayton a pourtant été importante pour les Lakers. Privé d’autres intérieurs comme Jaxson Hayes et Maxi Kleber, il a assumé un rôle central dans la raquette.

« Oui, clairement. Je suis le seul intérieur, donc j’essaie de rester sur le terrain le plus longtemps possible, surtout dans les moments importants », a-t-il expliqué.

Grâce notamment aux créations de Luka Doncic et Austin Reaves, les Lakers ont ainsi décroché une troisième victoire consécutive.

Mais malgré ce succès, c’est bien l’étrange conférence de presse d’Ayton qui a marqué les esprits après la rencontre.