Les résultats de la nuit en NBA

Grizzlies @ Sixers : 129-139

Pistons @ Nets : 138-100

Wizards @ Heat : 129-150

Mavs @ Hawks : 112-124

Raptors @ Rockets : 99-113

Suns @ Bucks : 129-114

Celtics @ Spurs : 116-125

Bulls @ Warriors : 130-124, après prolongation

Hornets @ Blazers : 103-101

Pacers @ Kings : 109-114

Wolves @ Lakers : 106-120

Bam Adebayo efface Kobe et entre dans la légende avec... 83 pts !

- La perf légendaire de Bam Adebayo (83 pts, 2e plus grosse perf au scoring de l'histoire de la NBA sur un match) contre Washington est tellement folle qu'on en a parlé ultérieurement ICI. Elle aurait beaucoup trop éclipsé le reste de ce CQFR écrit sinon...

- Le choc entre San Antonio et Boston était très attendu. Jaylen Brown, expulsé pour avoir pété un plomb contre les arbitres dès le 2e quart-temps, n'a pas pu le vivre pleinement, ni aider son équipe à éviter de prendre de plein fouet la nouvelle copie haut de gamme de Victor Wembanyama. Le Français a guidé les Spurs vers une 5e victoire (125-116) de suite avec 39 points et 11 rebonds à 11/20, avec un record personnel de paniers à 3 points égalé (8). Wembanyama a surtout opéré au large et depuis la ligne (12 lancers obtenus), ce qui a posé de gros problèmes à Boston. Après avoir pris un coup au visage et été plus discret en début de partie, "Wemby" a haussé le ton et s'est fait respecter.

Malgré l'absence de leur MVP des Finales NBA 2024, les Celtics se sont accrochés et sont même revenus à 5 points à 1:43 de la fin grâce à un panier à 3 points de Jayson Tatum (24 pts à 10/24). Une dizaine de secondes plus tard, Stephon Castle (18 pts, 9 rbds, 6 asts) avait déjà calmé les ardeurs adverses avec, là aussi, un panier primé.

Victor “The Idea” Wembanyama tonight • 39 POINTS

• 11 REBOUNDS

• 3 ASSISTS

• 2 BLOCKS

• 8/15 3PM (!!!)

• 11/20 FG

• 35 MINUTES PLAYED pic.twitter.com/ntkwFOHMvB — Bala (@BalaPattySZN) March 11, 2026

- Philadelphie a appris l'absence de Tyrese Maxey pour au moins 3 semaines, juste avant son match face à Memphis. Les Sixers, qui ont récupéré VJ Edgecombe (21 pts), ont renversé les Grizzlies (139-129) dans le 4e quart-temps grâce notamment à Kelly Oubre (31 pts, 12 rbds) et Quentin Grimes (22 pts). Rayan Rupert a joué 22 minutes pour Memphis, avec 14 points à 6/9..

- Les Pistons ont repris une petite bouffée d'air après 4 défaites de suite. Ils se sont au passage vengés des Nets, qui les avaient surpris à Detroit lors du dernier match. Jalen Duren (26 pts) et Cade Cunningham (21 pts) ont permis à leur équipe de rapidement prendre la tangente (138-100). Nolan Traoré n'a joué que 16 minutes et a passé une soirée difficile (2 pts, 2 asts) avant d'être vraisemblablement benché.

- Sans faire de bruit, Atlanta continue d'avancer. Les Hawks ont signé une 7e victoire de suite en battant Dallas (124-112) cette nuit. Zaccharie Risacher (4 pts en 17 min) et ses coéquipiers ont attendu le 4e quart-temps pour se détacher réellement même s'ils ont fait la course en tête. Nickeil Alexander-Walker (29 pts) et Jalen Johnson (27 pts) ont été les plus percutants, alors que Cooper Flagg a été serré de près par Dyson Daniels et n'a inscrit que 14 points à 6/16.

- Kevin Durant (29 pts), Amen Thompson (23 pts) et Jabari Smith Jr (23 pts) ont aidé Houston à ne pas trop trembler face aux Raptors (113-99). Avec la victoire des Lakers contre Minnesota, mieux valait l'emporter pour les Rockets, afin de rester 3e à l'Ouest.

- Les Lakers, justement, ont glané une 3e victoire consécutive sans LeBron James en battant Minnesota (120-106). Après un début de match vilain des deux équipes sur le plan offensif, le match a décollé à l'avantage de Los Angeles, porté par Luka Doncic. Le Slovène, pourtant en pleine bataille juridique avec sa désormais ex-compagne au sujet de la garde de leurs filles, a bouclé le match en triple-double (31 pts, 11 rbds, 11 asts) pour former à nouveau un tandem explosif avec Austin Reaves (31 pts lui aussi). Les Wolves ont été complètement à la ramasse sur le reste de la rencontre, Anthony Edwards finissant à 2/15 au tir. Rudy Gobert n'a pu marquer que 3 points pour accompagner ses 12 rebonds.

- Les Bulls sont allés chercher une victoire en prolongation (130-124) sur le parquet de Warriors qui ont la tête dans le seau ces derniers jours. Matas Buzelis a réalisé le meilleur match de sa jeune carrière en NBA avec 41 points, dont un panier à 3 points décisif en prolongation. Josh Giddey l'a accompagné avec un triple-double (21 pts, 17 asts, 13 rbds). Steve Kerr attend toujours sa 600e victoire comme head coach en NBA.

- Charlotte a cravaché et effacé 19 points de retard à Portland pour retrouver le chemin de la victoire (103-101). LaMelo Ball s'est réveillé au bon moment et a inscrit 12 de ses 14 points du soir dans le 4e quart-temps. Point Moussa Diabaté : 7 points, 9 rebonds (dont 6 offensifs), 4 passes, 3 interceptions et 1 contre. Sidy Cissoko n'est pas entré en jeu.

- Sacramento a remporté un duel de cancres face à Indiana (114-109). C'est Devin Carter (24 pts, dont 22 dans le 4e QT) qui a le plus aidé les Kings à renverser une situation compromise (-20), avec l'aide de Maxime Raynaud, auteur de son 15e double-double de la saison avec 18 points, 11 rebonds et un panier avec la faute pour plier l'affaire à 16 secondes de la fin.

- Pas d'embellie pour Giannis Antetokounmpo (22 pts) et les Bucks, battus à domicile (129-114) par Phoenix. Devin Booker (27 pts), Jalen Green (25 pts) et Royce O'Neale (21 pts) ont été les Suns les plus en vue. C'est dans le 4e QT que les joueurs de Jordan Ott ont passé la seconde et enquillé les paniers à 3 points pour se détacher.

Ousmane Dieng a fini en double-double côté Milwaukee avec 12 points, 10 rebonds et 4 passes.