La ligue veut que les joueurs se la donnent au All-Star Game, bonne chance

C'est un peu le même refrain ces dernières années. Après quelques parodies de basket, la NBA a manifesté son mécontentement auprès des joueurs par rapport au spectacle proposé lors du All-Star Game. Cette année, à la veille du démarrage des festivités, Chris Haynes de Yahoo Sports croit savoir qu'une réunion va être organisée dans les prochaines heures entre les responsables de la ligue, le syndicat des joueurs et les participants du All-Star Game 2025.

On ne sait pas comment la NBA compte s'y prendre, mais l'idée est d'inciter les joueurs de trois des quatre équipes engagées dans le mini-tournoi à disputer des rencontres compétitives. L'argument d'Adam Silver et des organisateurs est de s'appuyer sur le fait que les matches sont courts, puisque c'est la première équipe à 40 points qui remporte le match et que chaque équipe n'a que deux matches à disputer.

Sans carotte financière similaire à celle de la NBA Cup, cela suffira-t-il ? Le changement doit venir des joueurs et peut-être que la présence d'un joueur aussi motivé que Victor Wembanyama, qui a indiqué qu'il aimerait disputer cette rencontre avec intensité, permettra-t-il un nouveau virage ?