Au sujet de LeBron James, il y a finalement assez peu d'avis modérés. Dans le paysage, on a l'impression de ne retrouver que des haters, pour lesquels LeBron est à peine top 15 all-time et un choker patenté, soit des amoureux transis pour lesquels le fait qu'il s'apprête à devenir le meilleur scoreur de l'histoire de la NBA fait forcément de lui le plus grand joueur de tous les temps.

Dans son podcast The Old Man and the Three cette semaine, JJ Redick a voulu tordre le cou à deux avis généralement répandus au sujet de LeBron James :

le fait qu'il ne soit pas l'un des meilleurs attaquants de l'histoire et ne doive sa future première place qu'à sa longévité

le fait qu'il soit tout sauf clutch et ait tendance à perdre ses moyens dans les moments chauds

"On peut parler de la longévité de LeBron James. Oui, ça fait partie des raisons pour lesquelles il est le meilleur scoreur. Mais il a aussi la 5e meilleure moyenne en carrière de l'histoire. Jordan est n°1, Wilt n°2 et il est tout proche de Elgin Baylor et Kevin Durant. En gros, il est quasiment l'un des trois meilleurs scoreurs à la moyenne. Ce n'est pas que la longévité ! A deux points, il a un meilleur pourcentage en carrière que KD et MJ. Il est aussi 9e all-time au nombre de paniers à 3 points. Il n'est pas clutch ? Depuis que ces stats sont prises en compte, LeBron a marqué le plus de points dans le clutch time - dans la dernière minute du 4e quart-temps + prolongation - avec plus de 2 600 points. Seuls Kobe a atteint les 2 000 points. Il est n°2 au nombre de paniers marqués pour égaliser ou donner la victoire dans le clutch time. Kobe est n°1. LeBron a marqué 5 buzzer beaters pour la gagne en playoffs, c'est le plus gros total. Il est le meilleur scoreur de tous les temps et on pourrait aussi défendre le postulat qu'il est le plus clutch".

Il faut bien évidemment prendre en compte le fait que la longévité de LeBron et sa régularité lui ont permis d'avoir un échantillon plus large à proposer en la matière. En termes de pourcentage, il n'est pas le joueur le plus létal, que ce soit dans la dernière minute ou dans les cinq dernières minutes, à deux points comme à trois points. Il est en revanche toujours très bien placé et adroit quand même.

Tim Duncan (51.1% à deux points dans le clutch time), Damian Lillard (48.5% à 3 pts dans le clutch), Tony Parker (56.3% à deux points dans les 5 dernières minutes) et Robert Horry (60% à 3 pts dans les 5 dernières minutes) restent à ce jour les plus meurtriers sur le plan de l'adresse sur les fins de match et/ou la dernière minute de jeu.

The numbers don’t fit there dumb story lmao pic.twitter.com/EoNdjnuwVp — Kast (@kast283) February 7, 2023

#Podcast 76 : Qui sont les gagnants et les perdants du trade de Kyrie ?