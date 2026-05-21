Le meilleur cinq des rookies de la saison a été dévoilé. Retour sur ce qu'a réalisé chacun des membres choisis par les votants.

La NBA a dévoilé cette semaine les All-Rookie Teams de la saison 2025-2026. Pas de grandes surprises du côté de la First Team avec les 4 premiers choix de la Draft qui ont su tenir leur statut tout au long de la saison, à commencer par le numéro 1.

Cooper Flagg (Dallas Mavericks)

Cooper Flagg était le first pick de la draft 2025, choisi par Dallas en provenance de Duke. Il a rempli les attentes et est même allé au-delà. En avril dernier, il a battu tous les records de précocité en devenant le plus jeune joueur de la ligue à inscrire 51 points. Le record détenu par nul autre que LeBron James était de 40 points. Cette saison Flagg aura réalisé plusieurs matches à plus de 40 points.

Une saison en grandes pompes, qui s'achève avec une ligne statistique de 21 points, 6.7 rebonds et 4.5 passes en 33.5 minutes de temps de jeu en moyenne. Le joueur de 19 ans est devenu le plus jeune après LeBron à remporter le titre de rookie de l'année, bien que cela ait été sur le fil devant son ancien coéquipier à Duke, Kon Knueppel.

51 POINTS FOR COOPER FLAGG. FIRST TEENAGER TO SCORE 50 IN AN NBA GAME 🚨 pic.twitter.com/kaZiyOTczI — NBA (@NBA) April 4, 2026

Kon Knueppel (Charlotte Hornets)

Il était donc évident que Kon Knueppel soit présent dans la All-Rookie Team. Drafté en 4ᵉ position par Charlotte, le joueur de 20 ans a épaté par son adresse à trois points. Il est devenu le joueur le plus rapide à atteindre les 200 tirs derrière l'arc en février dernier, avant de devenir, devant LaMelo Ball, le meilleur shooter à 3 points des Hornets avec 273 paniers primés.

Knueppel a tourné en moyenne à 18.5 points (47.5 % FG), 5.3 rebonds, 3.4 passes en 31.5 minutes.

VJ Edgecombe (Philadelphia Sixers)

VJ Edgecombe a réalisé une saison très solide, drafté à la 3ᵉ place par les Sixers, l'ancien de Baylor a tout de suite plu à son coach par son éthique de travail. Athlétique, le Bahaméen se démarque par son agressivité et sa vision du jeu.

Le 22 octobre dernier, pour son premier match officiel en NBA, il plante 34 points, la meilleure performance pour un rookie sur son premier match au 21ᵉ siècle, rien que ça. VJ a terminé la saison avec 16 points (43.8 % FG), 5.6 rebonds et 4.2 passes de moyenne.

Dylan Harper (San Antonio Spurs)

Drafté en 2ᵉ position, Dylan Harper, meneur des Spurs, n'a cessé d'évoluer. Avec une palette offensive large, l'alumni de Rutgers est capable de planter des trois points comme d'aller sous le cercle. Doté d'une grande maturité pour ses 20 ans, l'arrière des Spurs a fait parler sa polyvalence et son efficacité tout au long de la saison régulière, en témoignent ses statistiques : 11.8 points, 3.4 rebonds, 3.9 passes, 50.5 % FG en 22.6 minutes de moyenne.

Actuellement en finale de la conférence West face au Thunder, Harper tourne à 14.6 points (53.8 % FG), 5.6 rebonds et 2.5 passes, malgré une sortie sur blessure lors du game 2 cette nuit.

Dylan Harper a été immense, les Spurs tiennent bien un crack

Cedric Coward (Memphis Grizzlies)

Il est le seul de la All-Rookie Team à ne pas avoir figuré dans le top 5 de la Draft, et pourtant Cedric Coward mérite totalement sa place. Tout au long de la saison, le joueur de Memphis a impressionné par sa sérénité et la fluidité de son jeu.

Drafté à la onzième position depuis Washington State, l'arrière de 22 ans s'est intégré rapidement dans le roster des Grizzlies. Il a fini la saison régulière avec 13.6 points à 47.1 % de réussite, 5.9 rebonds, 2.8 passes de moyenne en 25.8 minutes de temps de jeu.

Si nombreux sont les Français et les supporters de Sacramento qui espéraient voir Maxime Raynaud intégrer la First Team, le natif de Paris intègre finalement la Second Team. Un bel accomplissement déjà pour celui qui avait été drafté en 42ᵉ position, et de quoi récompenser sa belle saison avec les Kings.