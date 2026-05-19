Dylan Harper a été immense, les Spurs tiennent bien un crack

On savait Dylan Harper talentueux. On savait qu’il avait déjà le physique, le toucher et les lectures pour devenir un joueur majeur en NBA. Mais ce qu’il a montré cette nuit à Oklahoma City ressemble déjà à autre chose.

Dans un Game 1 de finale de conférence joué à une intensité complètement folle, face à la meilleure équipe de la ligue et dans une salle qui n’avait encore jamais vu le Oklahoma City Thunder perdre en playoffs cette année, le jeune arrière des San Antonio Spurs a joué avec un calme presque absurde pour son âge. Confronté au forfait de De'Aaron Fox, Mitch Johnson l’a lancé dans le cinq et il ne le regrettera clairement pas.

Sa ligne statistique est déjà énorme : 24 points, 11 rebonds, 6 passes et... 7 interceptions (!) dans la victoire des Spurs après deux prolongations. Mais les chiffres ne racontent qu’une partie de ce qu’il a produit.

Dylan Harper 24 PTS, 11 REB, 6 AST, 7 STL, 8/20 FG, 7/7 FT, 52% TS vs Thunder https://t.co/dTHiL1dfkG pic.twitter.com/kfoCJ0Erra — Basketball Performances (@NBAPerformances) May 19, 2026

Parce que Harper n’a jamais semblé dépassé par le rythme du match. Même au cœur des runs d’OKC, même dans les moments les plus chaotiques, il a continué à attaquer le cercle avec énormément de maîtrise. Sa qualité de finition près du panier a sauté aux yeux toute la soirée. Plusieurs fois, il a trouvé des angles improbables ou absorbé le contact avant de conclure avec un toucher impressionnant.

Bien sûr, il y a encore eu quelques erreurs de jeunesse ici et là. Une lecture un peu tardive, une possession un peu forcée. Mais rien qui ne ressemble à de la panique. Et c’est probablement ce qui impressionne le plus.

Sa défense est admirable

Défensivement aussi, Harper a marqué les esprits. Son activité, sa mobilité latérale et sa capacité à tenir physiquement les duels ont été précieuses dans un match où chaque possession ressemblait à un combat. En deuxième prolongation, il a notamment complètement fait déjouer Chet Holmgren sur une isolation importante, symbole d’une confiance déjà immense.

Mitch Johnson n'a pas manqué de le souligner lors de son passage devant les médias après le match : "Je trouve qu'il a été phénoménal. Il a été encore plus impressionnant défensivement qu'en attaque. Ce que ce jeune homme montre au monde en ce moment, c'est exactement ce qu'il est réellement".

Wembanyama titanesque, les Spurs tapent OKC dans un game 1 épique

Forcément, l’attention se porte avant tout sur Victor Wembanyama après ses 41 points et 24 rebonds. Et Stephon Castle a lui aussi énormément pesé malgré ses 11 pertes de balle, avec 17 points et surtout 11 passes décisives dans un rôle de création énorme en l’absence de Fox. Mais ce match a surtout rappelé quelque chose d’essentiel : les Spurs possèdent déjà un noyau de jeunes joueurs qui semble beaucoup plus mature que son âge.

Quand ce noyau est capable de produire ce genre de performance collective dans un Game 1 de finale de conférence, à l’extérieur, contre une équipe à 68 victoires, il devient difficile de fixer une limite à ce groupe.