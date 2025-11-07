La NBA Europe annonce les 12 villes retenues et sa date de lancement

Lors du Football Business Forum à Milan, George Aivazoglou - directeur général de la NBA pour l’Europe et le Moyen-Orient - a exposé des éléments concrets du projet de la ligue européenne. Il a annoncé un lancement prévu « en octobre 2027 » et évoqué l’architecture d’une compétition à seize équipes, dont douze franchises permanentes.

« Nous aurons une formule semi-ouverte : douze licences permanentes et quatre équipes qui se qualifieront chaque année », a-t-il expliqué à l’audience.

L’Italie dans la ligne de mire

Aivazoglou a confirmé que deux villes italiennes feront partie de la phase initiale : une franchise à Rome et une à Milan. « Milan ? Bien sûr que nous voulons une équipe ici. L'image de marque de la ville est l’une des plus importantes au monde », a-t-il souligné. Il a ajouté que « nous sommes en discussions avec l’écosystème de la ville pour voir quel club, quelle arène, quel projet ».

Pour Rome, il a précisé : « À Rome, il n’y a pas eu d’équipe récemment, mais il y a l’histoire. Il y a une grande base de fans, nous pouvons revitaliser une équipe historique ou en créer une nouvelle. »

Une présence européenne équilibrée

Le directeur de la NBA Europe a aussi énuméré les villes qui figureraient parmi les futurs clubs permanents : Londres, Manchester, Paris, Lyon, Madrid, Barcelone, Berlin, Munich, Athènes et Istanbul.

Il a insisté : « Nous aurons une équipe à Londres, une à Manchester… à Paris, à Lyon… Madrid, Barcelone… Berlin, Munich… et une à Athènes et une à Istanbul pour avoir aussi histoire et tradition. »

L’idée est claire : combiner capitales économiques, marchés médias puissants, tradition du basket et arènes modernes.

Un modèle hybride en réponse au basket européen

Aivazoglou a insisté sur le fait que cette ligue n’est pas une ligue de développement pour la NBA mais veut être « la compétition de clubs la plus prestigieuse d’Europe ». Il a affirmé : « Aujourd’hui le basket européen fonctionne déjà sur un modèle semi-fermé, avec certains clubs ayant des licences permanentes… notre vision est très différente. Nous travaillons avec la FIBA, ce qui change fondamentalement la démarche. »

Il a également précisé : « Notre vision est une compétition semi-ouverte, avec seize équipes, dont douze permanentes, quatre venant d’autres compétitions. Nous voulons une pyramide, comme la Ligue des Champions du foot, où la performance est récompensée. »

Même si le calendrier est désormais fixé à octobre 2027, beaucoup de questions restent ouvertes : la nature exacte des licences, la cohabitation avec les championnats nationaux, le rôle de la Euroleague et le partenariat avec la FIBA, ainsi que la sélection finale des clubs.

Aivazoglou a été clair : « Rien n’est arrêté. » Le projet reste à « étudier », mais il passe à la vitesse supérieure.

