LeBron, Curry et Durant : Le rêve d’un dirigeant pour la NBA Europe

LeBron James au FC Barcelone ? Kevin Durant au PSG ou Stephen Curry à l'Olympiakos ? Ce sont des rêves de fans de basket qui ne deviendront, a priori, jamais réalités. Quoique... avec l'arrivée d'une ligue européenne estampillée NBA, qui sait quels joueurs ou quelles légendes viendront se tester sur le Vieux continent. Ce nouveau championnat, annoncé pour 2027, aurait bien besoin de la signature d'une superstar pour susciter encore plus d'engouement. Le Président de l'Hapoël Tel Aviv, actuellement en Euroleague mais visiblement ouvert à la NBA Europe, estime même qu'il s'agit d'une stratégie importante.

"On m'a demandé quel joueur j'aimerai faire venir et j'avais répondu Shai Gilgeous-Alexander. Mais il faut être réaliste. On ne peut pas faire venir des joueurs au max dans leur prime. Donc quelle est le plan ? Je pense que ce serait génial de recruter des superstars qui viennent de commencer à décliner. Des gars comme LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant.

Ces gars-là pourraient apprécier une saison en Europe. Ils pourraient profiter d'une expérience nouvelle tout en élevant le projet. En fait, la NBA devrait leur donner un statut de partenaires dans cette ligue. C'est comme ça que vous allez les convaincre de venir : en ne proposant pas seulement un salaire mais un statut de propriétaires. Si je dirigeais la NBA, c'est exactement ce que je ferai. Je chercherai à avoir des grands noms pour créer un engouement."

LeBron James a déjà fait comprendre qu'il aimerait un jour posséder une franchise NBA, mais probablement pas en Europe. En tout cas, l'idée est intéressante... et alléchante !