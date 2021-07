Jalen Harris s'était fait remarquer en fin de saison avec les Toronto Raptors. Malheureusement, le jeune arrière a des problèmes de drogue et vient d'être exclu de la NBA.

La NBA a pris une décision un peu controversée, jeudi, en excluant de la ligue le jeune Jalen Harris des Toronto Raptors. Rookie cette saison après sa Draft en 59e position à sa sortie de la fac de Nevada, Harris a enfreint le protocole de la ligue sur l'usage de drogues considérées comme dures.

La nature du contrôle positif dont il a fait l'objet n'a pas été révélée, mais sa sanction (une exclusion d'un an minimum au terme de laquelle il pourra tenter de réclamer son éligibilité) implique forcément une consommation de cet ordre.

Plusieurs voix se sont d'ores et déjà élevées pour condamner la sévérité de la ligue, ou plus précisément le fait que rien ne soit fait pour soutenir l'éventuel besoin d'un accompagnement ou d'un accès à une cure de désintoxication de la part de la NBA ou des Toronto Raptors. Harris n'a que 22 ans et vraisemblablement pas encore les moyens financiers pour encaisser facilement une année pleine sans salaire.

Ce n'est que la quatrième fois en 20 ans qu'un joueur est exclu de la NBA jusqu'à nouvel ordre pour ce motif.

Chris Andersen a fait son comeback en 2008, deux ans après son expulsion, et a même été sacré champion avec le Miami Heat

a fait son comeback en 2008, deux ans après son expulsion, et a même été sacré champion avec le Miami Heat OJ Mayo n'a jamais réussi à revenir en NBA depuis son exclusion en 2016 et a poursuivi sa carrière en Chine notamment

n'a jamais réussi à revenir en NBA depuis son exclusion en 2016 et a poursuivi sa carrière en Chine notamment Tyreke Evans est exclu depuis 2019 et peut prétendre à un retour à partir de la saison prochaine

Les trois hommes étaient déjà bien plus établis dans la ligue que ne l'est aujourd'hui Jalen Harris. Le jeune arrière s'est néanmoins fait remarquer en fin de saison avec quelques perfs intéressantes au scoring, notamment ses 31 points inscrits sur le parquet des Dallas Mavericks.

