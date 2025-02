La NBA sous le choc après le trade de Luka Doncic aux Lakers

C'est bien de se rendre compte que l'on n'est pas les seuls à être totalement abasourdis par le trade le plus fou de l'histoire moderne, qui s'est noué cette nuit entre les Lakers et les Mavs. Luka Doncic échangé contre Anthony Davis. Sans que le Slovène n'ait demandé à partir. Et alors que les Mavs ont joué les Finales NBA l'an dernier. Même les acteurs principaux de cette ligue, les joueurs, ont l'impression de rêver.

Personne ne semblait avoir l'info. Et tout a l'air de s'être joué très récemment, avec une décision unilatérale de la part de Dallas de proposer Doncic aux Lakers en particulier, parce qu'ils voulaient Anthony Davis. Joel Embiid, De'Aaron Fox, Jalen Brunson, Tyler Herro, Josh Hart et d'autres étaient réveillés au moment où Shams Charania d'ESPN a annoncé ce trade. Ils ont tous manifesté leur étonnement et c'est un euphémisme.

WOWWWWW NO F WAY — Joel Embiid (@JoelEmbiid) February 2, 2025

April fools right? — Jalen Brunson (@jalenbrunson1) February 2, 2025

wtf ????? — Tyler Herro (@raf_tyler) February 2, 2025

Huh????? — Josh Hart (@joshhart) February 2, 2025

Gotta pack them bags just in case now a days . If the Don got traded only lord knows — CJ McCollum (@CJMcCollum) February 2, 2025

Dirk Nowitzki, qui a évolué avec Luka Doncic avant de prendre sa retraite, n'était visiblement pas au courant non plus malgré son statut de légende des Mavs.

😳 — Dirk Nowitzki (@swish41) February 2, 2025

Tristan Thompson pense qu'il y a autre chose derrière cette histoire. On n'est pas loin d'être d'accord avec lui. Mais même si Luka Doncic avait pris 50 kg pendant sa blessure, pas sûr qu'on serait allés frapper à la porte des Lakers, spécifiquement, pour le trader contre Anthony Davis.

Luka getting traded from Dallas has to have a deeper story behind it. This just doesn’t happen on a random Saturday night. — Tristan Thompson (@RealTristan13) February 2, 2025

Même Patrick Mahomes, la star des Kansas City Chiefs en NFL, n'y comprend rien.