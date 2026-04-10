La NBA travaille activement sur une nouvelle réforme de la loterie, avec le soutien d’Adam Silver, pour pénaliser les trois plus mauvais bilans la saison prochaine.

La NBA continue de réfléchir à de nouveaux moyens de limiter le tanking et une piste tiendrait particulièrement la corde. D’après Kevin O’Connor de Yahoo Sports, Adam Silver aurait très bien accueilli l’idée de réduire légèrement les chances des trois pires équipes de la ligue dans la lottery.

Le principe serait simple : au lieu d’avantager automatiquement les trois plus mauvais bilans, la NBA pourrait leur donner des probabilités un peu moins favorables que celles des équipes classées juste au-dessus, entre la 4e et la 10e place en partant du bas. L’idée n’est pas de leur enlever toute chance de récupérer un très gros choix de Draft, mais de rendre la chasse aux dernières places beaucoup moins rentable.

Selon la même source, cette option est désormais étudiée sérieusement dans le cadre d’une réforme officielle.

Au cours des échanges, une proposition beaucoup plus violente aurait aussi été évoquée. Un GM aurait suggéré d’empêcher purement et simplement les trois pires équipes de récupérer le first pick. En gros, si vous terminez 28e, 29e ou 30e, impossible de décrocher le premier choix. Une idée jugée bien trop extrême par la ligue.

Ce qui ressort surtout de cette fuite, c’est que la NBA travaille très activement sur le sujet depuis plusieurs semaines. Le tanking redevient un vrai sujet de préoccupation, et la ligue semble décidée à revoir encore les règles pour éviter que certaines franchises aient trop intérêt à couler volontairement sur une saison entière.

On ne sait pas encore quelle forme prendra exactement la réforme, mais une chose semble acquise : il y aura des changements dès la saison prochaine sur ce terrain-là. Reste à voir jusqu’où Adam Silver et la NBA seront prêts à aller pour compliquer encore un peu plus les plans des spécialistes de la marche arrière.