La première très prolifique du trio magique des Suns

Il ne faut pas tirer de conclusions de la présaison, le rythme y étant beaucoup moins intense qu'en saison régulière (et encore plus qu'en playoffs) et les rotations élargies. En revanche, il est toujours possible d'effectuer quelques observations sans les prendre pour des constats solides. Le Big 3 des Phoenix Suns disputait par exemple son tout premier match la nuit dernière. La franchise de l'Arizona l'a emporté 130 à 126 contre les Detroit Pistons. Après prolongations. Mais si les joueurs de Frank Vogel ont souffert pour l'emporter, ils ont d'abord complètement déroulé quand Devin Booker, Kevin Durant et Bradley Beal ont pris place ensemble sur le terrain.

Ils ont compilé 35 points à eux trois (respectivement 12, 12 et 11) en ne passant qu'une dizaine de minutes sur le parquet. C'est par exemple sous l'impulsion de ce trio de stars que les Suns ont claqué 46 points à 85% aux tirs dans le premier quart-temps. Le seul où les titulaires ont vraiment été alignés sur de longues périodes. Booker, KD et Beal ont tous conclu la rencontre à plus de 50% de réussite. Avec des différentiels largement positifs : +16, +14 et +15. Un début prometteur, même pour un match de préparation.