Révélation finlandaise de l’EuroBasket 2025, Miikka Muurinen pourrait quitter les États-Unis pour entamer une carrière professionnelle en Europe.

Le jeune prodige finlandais Miikka Muurinen, véritable sensation de l’EuroBasket 2025, pourrait bien changer de trajectoire. Âgé de 18 ans, l’ailier a brillé cet été avec la sélection de Finlande grâce à son énergie et ses actions spectaculaires, et il envisage désormais de quitter les États-Unis pour se tourner vers une carrière professionnelle.

D’après les informations de Jonathan Givony (DraftExpress), Muurinen ne retournera pas à AZ Compass Academy, le programme de développement en Arizona qu’il avait intégré. Son agent, Teddy Archer, a confirmé qu’il explore désormais plusieurs options.

« L’expérience à l’EuroBasket a marqué Miikka cet été. Il a adoré être entouré de professionnels et vivre basketball 24 heures sur 24. Il veut manger, respirer et dormir ce sport comme il l’a fait cet été. Il cherche désormais la meilleure opportunité basket », a déclaré Archer.

Si rien n’est encore décidé, le jeune joueur examine des pistes en Europe, en Australie et ailleurs. Un retour sur le Vieux Continent apparaît comme une possibilité sérieuse, ce qui lui permettrait de se frotter rapidement au haut niveau.

Jusqu’ici, Muurinen avait affiché son intention de rester aux États-Unis pour terminer son cursus avant de rejoindre la NCAA. Mais la dynamique créée par son EuroBasket pourrait l’inciter à franchir plus tôt le cap du professionnalisme.

Malgré un rôle limité avec la Finlande, où il a tourné à 6,0 points et 2,0 rebonds en 10 minutes de moyenne, Muurinen a impressionné par son talent brut. Considéré comme un recrut cinq étoiles et classé parmi les meilleurs prospects de la génération 2027, il attise déjà la convoitise des grandes universités américaines. Arkansas, Kentucky, Duke et Michigan lui ont notamment proposé une place dans leurs rangs.

Il y a quinze jours, Brian Windhorst classait Miikka Muurinen comme l’une des recrues les plus convoitées de sa classe. La décision qu’il prendra dans les prochains mois pourrait donc être déterminante pour la suite de sa carrière.

Pour rappel, voici ce qu'en disait Antoine, qui couvrait l'Euro pour nous sur place :

