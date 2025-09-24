Cela faisait un moment que nous voulions lancer ce nouveau podcast et cimenter encore un peu plus notre collaboration avec Frédéric Yang. Depuis plus de dix ans maintenant, vous croisez son nom dans les colonnes de REVERSE, sur BasketSession ou dans nos podcasts.

Désormais, chaque mercredi à 16h, Fred et ses invités se donneront comme challenge d'aller encore plus en détail dans tout ce qui fait la spécificité, la complexité et la beauté du basketball.

Un podcast dans lequel on parlera tactique, technique, préparation mentale ou physique, bref de tout ce qui mène à la performance que ça soit au plus haut niveau professionnel ou amateur.

Pour ce premier épisode du Jeu, on vous présente le concept de cette nouvelle émission, on vous parle de la genèse de notre collaboration et on discute des plus gros mythes du coaching dans le basketball. On espère que ça vous plaira !

Le Jeu sur YouTube

🎙️Y a-t-il trop de violence en NBA ?