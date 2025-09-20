🎙️Y a-t-il trop de violence en NBA ?

Comme chaque samedi, voici le Ce à Quoi il Fallait Répondre dans lequel Antoine Pimmel et Théophile Haumesser se proposent de répondre à toutes vos questions. On parle de la violence en NBA et dans le basket, de l'équipe de France, de Kawhi Leonard, du statut de Michael Jordan et de bien d'autres choses encore.

🎙️Le basket est-il un sport de riches ?