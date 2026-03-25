La stat édifiante sur les absences de Ja Morant

Ja Morant ne rejouera plus pour les Memphis Grizzlies cette saison. Encore une année anecdotique pour l’ancien All-Star.

Ja Morant reportera-t-il un jour la tunique des Memphis Grizzlies ? Ce n’est absolument pas garanti. En tout cas, pas cette saison. Le meneur All-Star est officiellement indisponible pour les dernières rencontres en raison d’une blessure au coude. Ça arrange aussi sa franchise qui cherche à descendre au classement pour drafter le plus haut possible.

Voilà qui met donc fin à un nouvel exercice bien galère pour Morant. Il est disgrâce totale depuis son ascension rapide vers les sommets suivie d’une chute encore plus brutale. Le joueur de 26 ans, 27 en août prochain, n’a disputé que 79 matches au cours des trois dernières saisons. Entre suspensions et blessures, c’est comme s’il avait raté l’intégralité de deux saisons complètes.

Comment miser encore sur lui ? Les Grizzlies n’ont pas réussi à s’en séparer lors de la dernière deadline mais ils chercheront peut-être à bazarder son contrat pendant l’intersaison. Ja Morant va devoir prendre soin de son corps et se poser des sérieuses questions s’il veut revenir au sommet.