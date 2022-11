La Stewie 1 “Causing Trouble” dévoilée

Aucune joueuse de basket féminine n'avait eu droit à une chaussure signature depuis 12 ans. D'autres empruntent cette voie en WNBA, mais Breanna Stewart a cassé cette triste série grâce à Puma, avec la Stewie 1 en septembre dernire. La superstar du Seattle Storm, à nouveau championne du monde avec Team USA pour la troisième fois il y a quelques semaines, dévoile en ce moment un nouveau coloris pour sa chaussure, elle qui évolue en Turquie avec le Fenerbahçe avant la prochaine saison WNBA.

Stewart et PUMA proposent un modèle "Causing Trouble" pour faire suite à la première version, "Quiet Fire". Si c'est le côté flegmatique et imperturbable de la double championne WNBA qui était mis en avant dans le modèle initial, c'est cette fois son visage originale et spectaculaire qui est en lumière.

Puma présente le premier modèle signature de Breanna Stewart

La Stewie 1 "Causing Trouble" bénéficie d'un dégradé violet avec des nuances de lilas et de lavande, tout en bénéficiant de la même technologie. La chaussure signature de Breanna Stewart est ainsi idéale en teres de réactivité et est adaptée pour les courses rapides et les sauts de précision, avec une sensation d'ultra-légèreté.

La Stewie 1 est disponible dès à présent chez les revendeurs français, notamment Basket4Ballers, au prix de 120 euros.