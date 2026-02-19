La vérité sur Ja Morant : son coéquipier dévoile une autre facette

Depuis deux ans,traîne une image abîmée. Entre les polémiques extra-sportives, les suspensions, les blessures, et des rumeurs de transfert devenues quasi permanentes, le meneur des Grizzlies est passé du statut de superstar en devenir à celui météorite qu'on ne reverra sans doute plus briller. À Memphis, l’idée d’un départ à l’intersaison n’est plus taboue : elle plane en permanence autour de la franchise.

Et pourtant, dans le vestiaire, le regard porté sur Morant semble très différent.

À l’occasion du All-Star Weekend, Cedric Coward l'excellent rookie déjà présenté comme l’un des visages du futur de Memphis, a livré à HoopsHype un témoignage fort, à rebours de l’image publique du joueur et surtout rès révélateur de la manière dont Ja Morant est perçu par ceux qui partagent son quotidien.

« Toutes les connotations négatives qu’on lui colle, c’est complètement faux. Ja Morant est l’une des meilleures personnes que j’aie jamais rencontrées, et l’un des gars les plus agréables à côtoyer au quotidien. Il est drôle, naturel, toujours en train de plaisanter. On passe même notre temps à se citer des films.

L’image qu’on renvoie de lui à l’extérieur ne correspond pas du tout à ce qu’il est vraiment. C’est quelqu’un qui prend soin des autres. Pendant la tempête de verglas, par exemple, il m’a proposé de payer mes courses. Ce sont de petites attentions qu’il n’est pas obligé d’avoir, mais qu’il fait spontanément, simplement par gentillesse. C’est dans sa nature.

Et surtout, c’est un vrai bon gars à avoir autour de soi. Je le dis souvent : c’est le genre de personne que tu invites à ton barbecue, et tout le monde l’adore. »

Ce témoignage réactive l’idée que beaucoup se faisaient de Morant lors de ses premières saisons à Memphis. Celle d’un leader charismatique, capable d’entraîner tout un groupe derrière lui. Aujourd’hui, même s’il est de nouveau éloigné pour plusieurs semaines à cause d’une blessure, Memphis n’a pas coupé les ponts alors qu'il aurait pu être bradé à la deadline. Malgré la tempête médiatique, Morant reste visiblement aimé et respecté dans son vestiaire. Et s'il existait encore un espoir de le voir reprendre sa place dans cette équipe et dans cette ligue ?