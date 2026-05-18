Cette semaine dans le podcast, Théophile Haumesser et Shaï Mamou mettent un coup de projecteur sur la WNBA. La meilleure ligue de basket féminin au monde vient de reprendre ses droits et c'était l'occasion de faire le point sur tout ce qui s'y passe. Caitlin Clark, A'ja Wilson, les Françaises, les franchises d'expansion et bien d'autres choses encore

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