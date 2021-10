Voici ce qu'il fallait retenir des 2 matches de pré-saison de la nuit en NBA avec une défaite pour le Big Three des Lakers.

Les résultats de la nuit en présaison NBA

Raptors @ Wizards : 113-108

Warriors @ Lakers : 99-111

Les Lakers reçus 0/5 !

- Une présaison catastrophique pour les Los Angeles Lakers ! En 5 matches, les Californiens ont enregistré 5 défaites ! Dont la dernière face aux Golden State Warriors (99-111) qui évoluaient pourtant sans Stephen Curry, Draymond Green, Klay Thompson, James Wiseman ou encore Jonathan Kuminga. A l'inverse, les Angelenos alignaient, pour la première fois, leur Big Three...

Individuellement, LeBron James (17 points) et Anthony Davis (20 points) ont été plutôt corrects. De son côté, Russell Westbrook (10 points, 10 rebonds et 6 passes décisives) a encore eu un très gros déchet : 3/9 aux tirs et 5 ballons perdus.

Mais à l'exception du rookie Austin Reaves (10 points) et de Rajon Rondo (6 points, 9 rebonds et 5 passes décisives), les autres Lakers ont eu du mal à avoir un impact positif. Pas franchement un bon signe avant le début de la saison...

En face, on retiendra le bel apport en sortie de banc d'Otto Porter Jr (16 points). Mais aussi la vraie confirmation du potentiel de Jordan Poole (18 points en 19 minutes). Le jeune talent de 22 ans monte en puissance et dispose d'une vraie carte à jouer dans la rotation des Dubs.

Jordan Poole was in his bag 😯 pic.twitter.com/PhKk9lV9ck — Bleacher Report (@BleacherReport) October 13, 2021

La saison NBA en 30 questions brûlantes

- Les Lakers ont tout de même fait le show sur cette partie. Capables de faire très mal sur des transitions rapides, les Angelenos peuvent aussi compter sur le retour de la connexion Rondo-Davis. Le meneur a régalé son intérieur, toujours prêt à s'envoler, à plusieurs reprises. Pour le plaisir des yeux !

Le calvaire de Bradley Beal...

- Mais les Lakers n'ont pas été les seuls à passer une mauvaise soirée. Bradley Beal aussi. Les Washington Wizards se sont inclinés face aux Toronto Raptors (108-113) avec un Beal (7 points) tout simplement à la rue : 1/11 aux tirs.

Face à la faillite de leur leader - bien limité par Scottie Barnes -, les Wizards ont réussi à rester dans le match grâce à Kyle Kuzma (24 points) et Daniel Gafford (14 points et 17 rebonds). Mais en face, Goran Dragic (16 points) a été secondé par les apports en sortie de banc de Sam Dekker (18 points) et de Malachi Flynn (22 points). Le duo a été décisif dans le 4ème quart-temps !

- Malgré un différentiel épouvantable (-20, le pire de son équipe), Montrezl Harrell donne l'impression de vouloir tout écraser sur son passage. Revanchard après son échec aux Lakers, l'intérieur a claqué 17 points sur cette partie. Dont ce poster !

Montrezl Harrell with the POSTER 😳 pic.twitter.com/rupfyhF3cm — NBA TV (@NBATV) October 13, 2021

Montrezl Harrell encore en train de foutre la m**** aux Lakers