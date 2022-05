Les Lakers ont tranché : Darvin Ham devient le nouveau coach !

Les rumeurs disaient donc vraies ! Présenté ces dernières semaines comme le grand favori pour ce poste, Darvin Ham a été choisi par les dirigeants des Los Angeles Lakers pour devenir le nouveau coach de la franchise. Au terme d'une saison totalement ratée, les Angelenos ont décidé de tourner la page avec Frank Vogel.

A la recherche depuis du profil idéal, les Lakers ont mené de nombreux entretiens. Et finalement, il restait trois finalistes parmi les candidats : Terry Stotts, Kenny Atkinson et Ham. Mais l'assistant coach des Milwaukee Bucks donnait l'impression de sortir du lot.

Et cette tendance s'est confirmée avec les annonces des journalistes de The Athletic Shams Charania et d'ESPN Adrian Wojnarowski. L'ex-joueur des Detroit Pistons a séduit son monde aux Lakers lors de ses rendez-vous. Ainsi, les Lakers vont le signer pour les 4 prochaines années !

Les dirigeants californiens ont apprécié son caractère, mais aussi sa capacité à gérer des stars (aux Bucks notamment) et ses titres glanés comme joueur et assistant. De plus, son précédent passage à Los Angeles (2011-2013) a également plaidé en sa faveur.

De plus, malgré des rumeurs contradictoires, LeBron James aurait aussi milité pour sa nomination. En tout cas, sur le réseau social Twitter, le King n'a pas caché sa satisfaction.

"Tellement IMPATIENT !!!!!!!! Félicitations et bienvenue au Coach DHam !!!", a publié LBJ.

Avec la directive de trouver des solutions pour faire fonctionner le Big Three Russell Westbrook, Anthony Davis et James, Ham va avoir un gros défi devant lui pour sa première expérience en tant que numéro 1. Mais un homme a déjà rassuré les fans des Lakers : Giannis Antetokounmpo.

"Je suis très heureux pour lui. Il incarne le bon choix pour eux. Je peux en témoigner, il est toujours sincère. Il ne raconte pas du tout des conneries. Franchement, il était grand temps. Il le mérite plus que quiconque", a assuré le Grec.

A Darvin Ham d'être à la hauteur !

Loin d’être satisfaite, la propriétaire des Lakers va faire bouger les choses