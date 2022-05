Les Lakers s’approchent d’un choix pour leur prochain coach, trois candidats sur la short list

Après une saison décevante et le licenciement de Frank Vogel, les Los Angeles Lakers cherchent toujours le coach qui pourra les emmener au titre l’année prochaine. En l’occurrence, la franchise s’est entretenue avec Terry Stotts, ancien entraîneur des Blazers, ce mardi selon Adrian Wojnarowski d’ESPN.

Stotts fait partie des finalistes pour le poste. Il est en concurrence avec Darvin Ham et Kenny Atkinson, qui devraient bientôt passer leur entretien eux aussi. Dans la dernière année de contrat de LeBron James, les Lakers ont conscience de l’importance de leur choix. Ainsi, il est possible que la liste de candidats soit tout compte fait plus large que prévu. D’ailleurs, la franchise serait toujours sur la piste de Doc Rivers.

Cependant, Rob Pelinka et son comité semblent entrer dans la dernière étape de leur recrutement avec ces rencontres en personne. On considère pour le moment Darvin Ham comme le favori pour le poste. Mais l’expérience de Terry Stotts, entraîneur principal en NBA pendant plus de 10 ans et dans le coaching depuis déjà trois décennies, pourrait bien faire la différence.

Si les Lakers ne le retiennent pas pour le poste d’entraîneur principal, ils aimeraient lui proposer celui d’assistant. Il occuperait alors une place importante dans le staff du prochain head coach de Los Angeles. D’après le Los Angeles Times, la question a été abordée pendant l’entretien. Mais Stotts, après neuf saisons à la tête des Blazers, ne serait pas prêt à accepter un autre rôle que celui de coach en chef.

Le choix de l'expérience

Pendant sa longue aventure à Portland, avec Damian Lillard, l’entraîneur n’a manqué qu’une seule fois les playoffs. C'était d'ailleurs pour sa première année avec l’équipe. En 2019, il a même conduit ses joueurs à des finales de conférence face aux Warriors. Toutefois, son manque d’adaptabilité lui a souvent été reproché en postseason et se traduit par un bilan de 22-40 en playoffs en carrière.

Les Lakers feront-ils le choix de l’expérience pour leur prochain coach ? S’ils s’intéressent tant à Doc Rivers, entraîneur expérimenté qui a également connu des difficultés en playoffs, ils pourraient tout aussi bien pencher pour Stotts. La franchise espère en tout cas avoir trouvé sa réponse avant le 23 juin, date de la draft NBA.

Magic fait le portrait-robot du coach idéal pour les Lakers