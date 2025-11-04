Lakers : DeAndre Ayton punit Portland, la surprise Nick Smith Jr.

Deandre Ayton a signé sa meilleure perf de la saison (29-10-3) pour dompter Portland lors de son retour au Moda Center. Portés par la surprise Nick Smith Jr. (25 pts), les Lakers s’imposent malgré l’absence de LeBron, Doncic et Reaves.

Privés de LeBron James, Luka Dončić et Austin Reaves, les Lakers ont arraché une victoire précieuse à Portland (123-115). Deandre Ayton a signé sa meilleure sortie depuis son arrivée à LA, dans une salle qu’il connaît trop bien. La surprise du soir s’appelle Nick Smith Jr., auteur d’un carton bienvenu.

Pour son premier match à Portland depuis son départ des Blazers, Deandre Ayton a dominé des deux côtés du terrain : 29 points, 10 rebonds et 3 contres, à 12/18 aux tirs. Dans un groupe décimé, le pivot a imposé son gabarit, scellé des stops et plié l’affaire dans le money-time.

« Il a imposé sa taille et sa présence de manière constante, des deux côtés du terrain », a salué JJ Redick. « C’est exactement ce dont on avait besoin ce soir. »

Los Angeles a gagné la bataille du rebond (+8) et des points dans la peinture, profitant des angles créés par Rui Hachimura (28 pts) et des coupes de LaRavia (11 pts, 6 pds) replacé dans un rôle de liant. L’adresse extérieure a été irrégulière, mais l’impact d’Ayton sur les secondes chances et en protection de cercle a compensé, surtout quand Portland a tenté d’accélérer après la pause.

« Avant le match, j'ai dit aux gars : "Nous avons tout ce qu'il faut dans ce vestiaire pour gagner ce match" », a expliqué Redick après la rencontre. « Ma confiance en ce groupe qui se trouve actuellement à Portland et qui porte l'uniforme est plus forte que jamais. »

Nick Smith Jr. surprend tout le monde

La sensation de la soirée, c’est Nick Smith Jr. : 25 points (record personnel), agressif d’entrée, juste dans ses lectures et sans complexe dans les moments chauds. « Il a joué avec une maturité qui ne ressemble pas à un jeune joueur, il a pris ce que la défense lui donnait », a encore souligné JJ Redick.

Smith avait signé un contrat Two-way avec les Lakers juste avant le camp d'entraînement après avoir été libéré par les Charlotte Hornets. Il avait compilé jusqu'à présent 9 points en 30 minutes sur toute la saison. Il a précisé que cette soirée de lundi était « probablement la plus amusante qu'il ait passée depuis longtemps ». On veut bien le croire.

Dans un effectif remanié, ce type de relais change la physionomie d’un match à l'extérieur : du rythme, des points en transition et de l’oxygène pour Ayton sur demi-terrain.

« On ne peut pas gagner en NBA sans entrer sur le terrain avec la conviction de gagner », a encore déclaré le coach heureux de la réaction de ses joueurs. « Je pense que nos joueurs avaient cette conviction dès le début. Et puis, cette confiance, cette foi et cette véritable cohésion dont ils ont fait preuve en deuxième mi-temps étaient tout simplement impressionnantes à voir. C'était tout simplement génial. »

Redick est écouté, les Lakers vivent bien

Ce succès, acquis sans trois titulaires majeurs, confirme la solidité du banc et la montée en puissance de DeAndre Ayton dans son nouveau rôle. La semaine passée, les Lakers s’étaient inclinés contre ces mêmes Blazers. Ce revers est effacé, et la franchise passe à 6-2 sur la saison. C'est la quatrième victoire de suite et elle permet aujourd'hui aux Lakers de pointer à la troisième place de la conférence Ouest.

« Quand on exécute nos systèmes proprement et qu’on se bat au rebond, on peut battre n’importe qui, peu importe les absents », a résumé Ayton dans le vestiaire, avant de blaguer sur le nouveau rôle de LaRavia :

« On ne peut s'en prendre qu'aux gars comme Jake LaRavia. C'est lui qui a tout déclenché. Vous savez, la fameuse mentalité du "prochain sur la liste". Se présenter. Être à l'heure et aborder le match d'une manière différente. JJ nous a donné des opportunités comme celle-ci lorsque nos gars étaient absents et nous a donné la liberté. »

Visiblement, le discours de JJ Redick passe donc parfaitement dans le vestiaire californien. Et ça, ça fait toute la différence. Les Blazers repartent frustrés, incapables de contenir l’intérieur qu’ils ont vu partir, tandis que L.A. engrange de la confiance avant un calendrier plus corsé : les Spurs jeudi soir pour un choc Wembanyama Vs Ayton qui promet ; puis un road trip de 5 matchs dont un banger face au Thunder.

