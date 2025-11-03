Jake LaRavia, la bonne pioche inattendue des Los Angeles Lakers

« Mais qui est le numéro 12 ? » La question posée par quelqu’un dans les tribunes lors du match entre les Minnesota Timberwolves et les Los Angeles Lakers a fait écho auprès d’Anthony Edwards. « C’est ce que je me demande depuis tout à l’heure », rétorquait, chambreur, la superstar alors en tenue de civil sur le banc. Oh il a appris à le connaître avant la fin de la rencontre. Le 12, c’est Jake LaRavia. Certainement pas le nom le plus ronflant d’un effectif qui compte Luka Doncic, LeBron James ou la star montante Austin Reaves.

Même les journalistes californiens l’ont oublié au moment d’évoquer le recrutement de l’intersaison avec le King. Ils ont interrogé le natif d’Akron sur Deandre Ayton, premier choix de la draft 2018, et Marcus Smart, ex-DPOY. James s’est senti obligé de glisser un « et Jake. »

Il faut dire que l’ancien joueur des Memphis Grizzlies et des Sacramento Kings n’est pas la signature qui fait bondir les foules. Le public le plus large le sous-estime ou plutôt ne le connaît pas. Mais avec un contrat de 12 millions sur 2 ans, soit 6 annuels, l’ailier all-around est en réalité l’une des plus belles pioches de la période estivale. Et il le prouve désormais sur le terrain.

Auteur de 27 points à 10 sur 11 avec 8 rebonds lors de la victoire contre les Timberwolves sous les yeux d’Edwards, il vient de signer 25 unités avec à nouveau 8 rebonds mais aussi 4 interceptions à l’occasion d’un nouveau succès, contre le Miami Heat, dimanche soir. LaRavia est en confiance et il compile 12,9 points à 60% aux tirs, 50% à trois-points et 5,1 rebonds depuis le coup d’envoi de la saison.

« Il sait jouer au basket », explique JJ Redick. Le compliment est simple mais il veut tout dire. Ce n’est pas juste une phrase bateau, encore moins venant d’un coach. C’est une manière de respecter les instincts du bonhomme. « Il sent vraiment bien le jeu. En défense, aux rebonds. » Un avis partagé par Reaves au sujet de son coéquipier. « Je pense que l’un des attributs les plus sous-cotés, c’est la capacité d’un joueur à savoir où et quand se placer. Il joue juste la plupart du temps. Il sait quand couper, quand ne pas le faire. Des choses simples que beaucoup de gens ne voient pas. »

Tout ça, il le faisait déjà, notamment à Memphis. Les statistiques ne décollaient pas au plafond. Mais l’aspect basket était présent et les Lakers ont su saisir une opportunité sur le marché. Il n’est pas courant de pouvoir signer des joueurs aussi jeunes pour si peu chers lors de la Free Agency. Jake LaRavia vient de fêter ses 24 ans. Il est le complément idéal de Doncic et Reaves. « Je le dis à chaque fois qu’on me le demande : c’est très simple de jouer avec Luka et Austin », assure l’intéressé. Ensemble, ils forment les « Exciting Whites », le surnom donné au trio des Lakers. Ce qui est sûr, c’est qu’à ce rythme, plus personne ne demandera qui est le numéro 12.

CQFR : Retour sur terre pour Wembanyama et les Spurs