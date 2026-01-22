Le timing de l’article d’ESPN sur les Lakers intrigue un insider, qui estime que ce type de révélations précède souvent des décisions importantes.

Les répercussions de l’article d’ESPN évoquant des tensions entre Jeanie Buss et LeBron James pourraient ne pas s’arrêter là. Selon l’insider NBA Chris Haynes, la publication de ce dossier à ce moment précis n’aurait rien d’anodin et pourrait annoncer des développements plus importants à venir chez les Los Angeles Lakers.

« Pourquoi maintenant ? »

Invité sur SiriusXM NBA Radio, Chris Haynes s’est interrogé sur le timing de l’article, qui revenait longuement sur les dynamiques internes de la franchise et sur une supposée frustration de Jeanie Buss, ex-boss mais toujours gouverneur de la franchise, à l’égard de LeBron James.

« Je me demande simplement : pourquoi maintenant ? », a expliqué Haynes.

« Et quand la question est “pourquoi maintenant”, en général, quand ce genre d’informations commence à filtrer, c’est que quelque chose est sur le point de se produire. Je ne sais pas quoi, mais c’est souvent comme ça que ça fonctionne. »

Sans avancer de scénario précis, l’insider a ainsi laissé entendre que l’épisode médiatique actuel pourrait n’être qu’une étape dans une séquence plus large.

Un contexte déjà sensible à Los Angeles

Ces propos viennent s’ajouter à une situation déjà complexe pour les Lakers, entre changements récents dans la gouvernance, interrogations sur la stratégie à long terme et avenir incertain de LeBron James. L’article d’ESPN décrivait notamment des tensions anciennes et une relation parfois délicate entre la star et la direction, même si Jeanie Buss a depuis démenti toute frustration personnelle.

Reste que la sortie de Chris Haynes relance l’idée que l’histoire ne serait pas encore close, et que des décisions importantes pourraient suivre.

LeBron James toujours au cœur des débats

Sur le terrain, LeBron James continue d’assumer un rôle central. Champion NBA avec les Lakers en 2020, il dispute actuellement sa huitième saison à Los Angeles et affiche des moyennes de 22,5 points, 7 passes et 6 rebonds cette saison.

En coulisses, en revanche, son futur demeure entouré de zones d’ombre. Et à en croire Chris Haynes, le moment choisi pour faire émerger certaines informations pourrait être un indice supplémentaire que quelque chose se prépare du côté de Los Angeles.