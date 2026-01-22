Pourquoi l’ancienne boss des Lakers en veut à LeBron James

L’histoire qui lie la famille Buss et les Los Angeles Lakers pourrait faire un film. En réalité, il existe déjà une série qui en est inspirée (disponible sur Netflix) mais aussi des documentaires. Entre trahisons familiales, gros sous, embrouilles, magouilles… on retrouve tous les ingrédients d’un show à succès digne d’Hollywood. Bref. L’un des principaux protagonistes de cette scène est Jeanie Buss, fille de Jerry Buss, ex-propriétaire mythique de la franchise. C’est elle qui a notamment repris l’organisation et l’a dirigé de la mort de son père jusqu’à la vente actée en octobre dernier. Elle est d’ailleurs toujours gouverneur de l’organisation sans en être l’actionnaire majoritaire. Et elle a visiblement une dent contre LeBron James.

Dans un long papier consacré à la famille Buss, ESPN revient sur l’évolution de la relation entre Jeanie et LeBron. La dirigeante s’est tournée contre le joueur au fil des années. Elle lui reprocherait son ego ainsi que le contrôle qu’il exerçait sur la franchise via Klutch Sports. Elle n’aurait pas aimé non plus qu’il soit présenté comme le sauveur en arrivant à Los Angeles ainsi que le fait que ce soit perçu comme si lui avait choisi les Lakers et non les Lakers qui ont réussi à le signer. Notons tout de même que le King aurait averti le club dès 2017 de son intention de s’engager dans la cité des anges une fois son contrat aux Cavaliers arrivé à expiration.

Le fossé s’est creusé encore plus après le trade de Russell Westbrook, move pour lequel LeBron James aurait poussé avant de faire comme s’il n’avait eu aucun rôle dans cette histoire. Buss a eu le sentiment qu’il refusait de prendre ses responsabilités. Elle envisageait de ne pas prolonger LBJ, voire même de le trader en 2022, avant de se raviser pour éviter une tempête médiatique.

Elle voulait enfin que James soit reconnaissant du fait que la franchise ait drafté Bronny à la fin du second tour en 2024. LeBron est ainsi devenu le premier joueur NBA à partager le parquet avec son fils. Selon Jeanie, le vétéran aurait continué à faire preuve d’ingratitude. Tout ceci peut peut-être expliquer en partie les divisions ou la tension latente entre le natif d’Akron et sa franchise.