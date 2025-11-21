Coup de balai historique aux Lakers, les frères Buss virés !

Le départ des frères Buss symbolise la fin de l’ère familiale et l’ouverture d’un nouveau chapitre où les Lakers veulent repenser en profondeur leur organisation.

La franchise iconique de Los Angeles est en pleine mutation. Les Lakers ont officiellement congédié Joey Buss et Jesse Buss, respectivement alternate governor et vice-président recherche et développement pour le premier, assistant GM pour le second. Une décision qui marque la fin effective d’une période historique, centrée sur la famille Buss, et le début d’un repositionnement stratégique.

Dans leur communiqué adressé à ESPN, les frères Buss déclarent : « Nous sommes extrêmement honorés d’avoir fait partie de cette organisation pendant les vingt dernières saisons. Merci à Laker Nation d’avoir embrassé notre famille à chaque étape. Nous aurions souhaité que notre temps se termine autrement. À des moments comme celui-ci, on aimerait pouvoir demander à notre papa ce qu’il penserait de tout ça. »

Et Jesse Buss d’ajouter : « Dr Buss avait pour idée que Joey et moi dirigions un jour les opérations basket. » L’évocation de leur père, Jerry Buss, laisse poindre un mélange de nostalgie, de désaveu interne et de désir de rupture.

Plus qu’un simple remaniement administratif

Ce qui peut passer pour un simple changement de noms dans un organigramme cache en réalité un véritable coup de balai. Au-delà des deux Buss, la franchise a aussi évincé tout un pan du département scouting : Sean Buss, Aaron Jackson, Moses Zapata ou encore Can Pelister ont également été remerciés. L’enjeu est clair : les Lakers veulent passer à autre chose, revoir leur structure, leur culture et peut-être leurs ambitions.

Dans le fond, ce changement sonne comme la fin d’un modèle qui a peu à peu montré ses limites. Le recrutement, le développement de jeunes talents, la stratégie de scouting, tout cela était longtemps la marque de fabrique d’une franchise animée par la famille Buss.

Aujourd’hui, la grande question qui se pose est : cette dynastie était-elle encore capable de conduire l’équipe vers la prochaine étape ou était-elle devenue un frein à l’évolution ?

Une franchise déjà en pleine refondation

Cette décision arrive dans un contexte de refonte plus large. La vente majoritaire de la franchise à Mark Walter, finalisée au début de 2025, avait déjà amorcé un tournant. Les nouveaux propriétaires semblent vouloir un autre profil, une autre logique, plus moderne, sans fard familial. Le départ des frères Buss ne vient pas uniquement du besoin de résultats, il semble répondre à une volonté de changement systémique.

Pour les joueurs encore en place, pour les fans, c’est un signal fort : ici, on fait table rase du passé pour se donner les moyens de repartir sur autre chose. Le « Business of Lakers » prend une nouvelle forme. Et dans cette logique, chaque choix de joueur, chaque décision sportive, chaque orientation recrutement pourrait être réévaluée.

Les Lakers ne se contentent plus d’être une légende qui s’accroche. La franchise se réinvente. Le départ des frères Buss symbolise ce passage d’un chapitre à un autre. Le risque est grand. L’histoire, la marque, le palmarès font partie de l’ADN de Los Angeles. Mais l’enjeu pourrait bien être que l’ADN ne suffise plus. Il faut que les Lakers soient prêts à écrire une nouvelle page, avec un vocabulaire qui ne s’appuie pas seulement sur le glamour et le mythe, mais aussi sur l’analyse, la performance, la structure.

En définitive, ce ne sont pas simplement deux cadres qui sont partis, c’est tout un système, tout un héritage, qui est maintenant sur la table. Pour que la page reste belle, il faudra que le prochain chapitre soit plus qu’un hommage. Il faudra qu’il soit un succès.

