Les Mavericks ne veulent pas de Russell en l’échange d’Irving

Malgré leur beau parcours en playoffs, conclu par un sweep en finales de Conférence, les Los Angeles Lakers sont déjà sous pression pour renforcer l’équipe la saison prochaine. Du moins s’ils interprètent les rumeurs d’une éventuelle retraite de LeBron James comme une simple manière pour le King de réclamer du renfort. Kyrie Irving figure parmi les pistes potentielles pour la franchise californienne. Mais les Angelenos auront des difficultés à le signer sur le marché et l’hypothèse la plus probable resterait celle d’un « sign & trade » impliquant donc les Dallas Mavericks.

Rien n’indique que les dirigeants texans voudront effectuer un tel transfert, surtout s’il s’agit de renforcer un concurrent direct à l’Ouest. Mais si le joueur All-Star souhaite voir ailleurs, il est toujours préférable de récupérer une contrepartie que de le laisser filer puisqu’il est libre sur le marché.

Là encore, l’hypothèse la plus simple se résumerait à un échange entre meneurs Free Agents. Kyrie Irving rejoindrait Los Angeles et D’Angelo Russell ferait le chemin inverse, direction Dallas. Marc Stein précise cependant que les Mavericks ne seraient pas intéressés par D-Lo. Rob Pelinka va donc devoir se casser la tête pour trouver une offre qui arrangerait éventuellement ses homologues du Texas. Les Lakers ont aussi pour priorité de conserver Austin Reaves et Rui Hachimura. L'intersaison s'annonce chargée à L.A.

