Les Pelicans, autres grands perdants de la victoire des Lakers ?

Les Los Angeles Lakers ont battu les Minnesota Timberwolves et se sont qualifiés pour les playoffs la nuit dernière. Bon, ça ne concerne pas les New Orleans Pelicans a priori. Si ce n’est que la franchise de Louisiane n’affrontera pas LeBron James et sa bande si jamais elle venait à battre le Oklahoma City Thunder ce mardi soir. Et pourtant, ce succès des Angelenos ne fait pas les affaires des dirigeants des Pelicans.

En effet, en envoyant Anthony Davis à Los Angeles, ils ont récupéré des tours de draft, des joueurs – dont leur star Brandon Ingram – mais aussi des droits de swap. Notamment en 2023. New Orleans peut inverser son pick avec celui des mauves et or en juin prochain. Sauf que ça n’a désormais plus aucun intérêt.

En effet, les Lakers vont finalement piocher après les Pelicans. Si jamais L.A. avait raté les playoffs, N.O. aurait pu profiter d’un pick dans le top-15. Ça ne sera donc pas le cas. Ça rappelle à quel point tout peut aller vite en NBA. Quelques mois en arrière, Zion Williamson et sa bande caracolaient en tête de la Conférence Ouest tandis que les Californiens végétaient autour de la onzième et douzième place. Ce qui laissait alors penser que les Pelicans pourraient à la fois viser un bon parcours en playoffs et un choix haut placé, voire même Victor Wembanyama...

Les Lakers s’arrachent et rejoignent Memphis au 1er tour