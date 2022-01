Si on fait confiance aux théories de Phil Jackson, les Los Angeles Lakers ne peuvent plus être champions depuis dimanche...

Si Jeanie Buss, la propriétaire des Los Angeles Lakers, accorde encore de l'importance aux théories de son ex-fiancé Phil Jackson, elle doit être très inquiète à l'heure qu'il est. Après 41 matches joués cette saison, les Lakers affichent un bilan de 21 victoires pour 20 défaites, après le revers subi à la maison contre les Memphis Grizzlies dimanche.

Pourquoi est-ce inquiétant ? Parce que si on se fie aux préceptes du Zen Master, les chances de titre des Lakers sont parties en fumée après cette défaite. Selon l'ancien head coach des Angelenos, avec lesquels il a remporté 5 bagues, ils ont atteint le stade critique qui empêche toute équipe de prétendre au titre. Phil Jackson a en effet toujours affirmé qu'une équipe qui vise le titre doit absolument atteindre les 40 victoires avant d'afficher 20 défaites au compteur.

Russell Westbrook a l'air déprimé, ça ne va pas fort malgré le soutien de LeBron

Le stade critique a donc été atteint par LeBron James et ses camarades le week-end dernier. Ils ne sont pas les seuls parmi les équipes ambitieuses à être en retard par rapport à leur tableau de marche. D'autres franchises sont d'ailleurs sur le point de se retrouver dans la zone rouge. Charlotte (19 défaites), Denver (18), Dallas (18), Cleveland (18) et Toronto (17) n'auront bientôt plus aucune chance d'être sacrés champions. S'ils croient évidemment aux théories de Phil Jackson...

La dernière expérience du coach le plus titré de l'histoire de la ligue en tant que président des New York Knicks a malheureusement prouvé qu'il n'était plus forcément aussi pertinent dans la NBA moderne. On pourra rapidement observer si ses affirmations d'il y a quelques décennies sont toujours adaptables en 2022. Les Lakers, qui n'ont toujours pas vraiment de certitudes sur leurs capacités à aller au bout, doivent prier pour que ce ne soit pas le cas...