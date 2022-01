Russell Westbrook a l’air déprimé, ça ne va pas fort malgré le soutien de LeBron

Peut-être que l'on interprète trop. Peut-être Russell Westbrook est-il simplement fatigué. Après tout, il n'a jamais été un excellent client lors des passages devant la presse après les matches. Mais là, tout de même, le ressort semble un peu cassé chez les meneur des Los Angeles Lakers. Au sortir de la défaite contre les Memphis Grizzlies à domicile et d'une nouvelle performance décevante de sa part (6 points, 6 passes, 7 rebonds à 2/12), Westbrook s'est présenté face aux médias. C'est un euphémisme de dire que la vibe n'était pas bonne.

On a du mal à dire si c'était de la tristesse, une énorme fatigue mentale ou physique, de l'agacement par rapport à ce qui lui est demandé, ou un peu de tout ça. Toujours est-il que Russell Westbrook ne respire pas la joie de jouer au basket dans cette équipe.

Westbrook a donné des réponses très courtes, tout en prenant de longues pauses, sans que l'on sache s'il retenait de la colère ou des larmes, et a semblé un peu perché ou absent la plupart du temps.

On peut retenir toutefois que "Russ" n'a pas l'air ravi de son positionnement sur le terrain, ni de la manière dont il est utilisé.

I think my guy is officially broken mentally now pic.twitter.com/bcZ4EZhjSd

— ⚡️ (@TheWestbrookEra) January 10, 2022