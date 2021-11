Lakers : une pression grandissante sur Frank Vogel !

Les Los Angeles Lakers incarnent une véritable déception sur ce début de saison. Même si les problèmes physiques connus par LeBron James et Anthony Davis n’ont pas aidé, la franchise californienne a du mal à progresser.

Outre un jeu peu séduisant, les Californiens obtiennent de mauvais résultats. 10 victoires pour 11 défaites, il s’agit d’un bilan inacceptable pour un candidat au titre NBA. En l’état, les changements au sein de l’effectif semblent difficiles à imaginer. On voit mal la direction bousculer ses plans après la direction choisie avec Russell Westbrook.

Par contre, un homme sent la pression monter : l’entraîneur Frank Vogel. D’après les informations du journaliste Marc Stein, il y a des discussions de plus en plus sérieuses en NBA concernant l’avenir aux Lakers de l’ancien coach des Indiana Pacers.

Pour le moment, Vogel a encore du crédit auprès de ses dirigeants, notamment par rapport au titre remporté en 2020. De plus, avec l’absence prolongée de LBJ (11 matches), il dispose de "circonstances atténuantes".

Mais très clairement, si cette situation s’éternise aux Lakers, le premier fusible à sauter semble d’ores et déjà connu. Dans les prochaines semaines, Frank Vogel va devoir trouver des solutions pour remonter la pente.

Quelques statistiques très inquiétantes pour les Lakers