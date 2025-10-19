Preview NBA : Outsiders ou surcotés, qui sont les Los Angeles Lakers ?

Los Angeles Lakers

L’œil dans le rétroviseur

2024-2025 : 50 victoires, 32 défaites, éliminés au premier tour des playoffs par les Minnesota Timberwolves (1-4).

Le destin a encore une fois souri aux Los Angeles Lakers. Alors qu’ils se dirigeaient inévitablement vers une reconstruction difficile une fois que LeBron James aura pris la décision d’arrêter sa carrière, les Californiens ont hérité de leur prochaine superstar sans même l’avoir demandé. Luka Doncic leur a été « offert », même s’il a fallu sacrifier le valeureux Anthony Davis dans l’échange.

La saison des Angelenos a basculé en même temps que leur futur. Parce que le Slovène, revenu de blessure, a de suite trouvé ses marques autour de LeBron James et d’Austin Reaves. Cette équipe a mieux fonctionné que ce l’on aurait pu penser malgré la faiblesse de son secteur intérieur. Et elle s’est rapidement imposée comme une vraie formation à suivre à l’Ouest, comme en témoigne sa superbe victoire sur le Thunder (+27, à OKC !) quelques jours avant le coup d’envoi des playoffs.

Mais l’absence d’une menace verticale, le manque de défenseurs et surtout le déficit physique de l’équipe a pesé lourd lors du premier tour au cours duquel les Lakers ont été dominés assez nettement par les Timberwolves. Une sortie prématurée qui doit servir de leçon à JJ Redick, coach inexpérimenté qui a tout de même vite fait ses preuves, et à ses joueurs.

Qu’est-ce qui a changé depuis ?

Il y a eu la transformation physique tant discutée de Luka Doncic ! Sans doute piqué dans son orgueil après son trade et surtout les commentaires qui ont suivi, commentaires qui mentionnaient justement son poids et son éthique de travail, le prodige s’est imposé une hygiène de vie bien plus en adéquation avec son talent. Les changements sont tels qu’ils en sont visibles à l’œil nu. Il est apparu plus affûté que jamais à l’Eurobasket et, s’il tient vraiment ce cap, il pourrait faire une saison incroyable.

Autour, c’est aussi un peu plus fort. Deandre Ayton débarque pour pas cher avec la ferme intention de relancer sa carrière. L’ancien premier choix de draft a lui aussi souvent manqué de sérieux. Mais il était tout de même un joueur majeur des Suns finalistes en 2021 et il a à cœur de prouver qu’il peut contribuer chez un candidat au titre. Jake LaRavia est une belle pioche sous-estimée et Marcus Smart va amener son expérience et sa défense. Sur le papier, c’est pas mal.

Reste toutes les interrogations autour de LeBron James. La légende semble embarquée dans un conflit subtile et potentiellement futile avec sa direction. Le King va rater le début de saison en raison d’une sciatique. Il n’a pas annoncé sa retraite mais répète que l’heure approche. Bref, beaucoup de choses dépendront évidemment de son état d’esprit et de son état de santé. S’il parvient à conserver le niveau qui était le sien l’an passé tout en se mettant encore plus au service du collectif, les Lakers seront très dangereux.

La rotation serrée :

Guards : Luka Doncic, Austin Reaves, Gabe Vincent, Marcus Smart

Forwards : LeBron James, Rui Hachimura, Jake LaRavia, Jarred Vanderbilt, Dalton Knecht

Bigs : Deandre Ayton, Jaxson Hayes, Maxi Kleber

Le joueur à suivre : Deandre Ayton

Quel visage pour Ayton à Los Angeles ? Celui je-m’enfoutiste et boudeur ? Ou celui conquérant et déterminant que l’on n’a plus vu depuis les finales 2021 ou presque. Il n’a quasiment plus le droit à l’erreur. Personne ne voulait de lui et les Blazers l’ont carrément coupé avant que les Lakers viennent l’embaucher.

Le Bahaméen va avoir de lourdes responsabilités. Pas forcément réputé pour sa défense, il est censé boucler l’accès au cercle dans un cinq majeur qui comprend Luka Doncic, LeBron James et Austin Reaves, trois joueurs qui risquent de perdre de nombreux duels. Dans le même temps, Ayton va avoir la corvée de poser un paquet d’écrans en attaque, sans avoir de vraies isolations ou post-ups à jouer. Par contre, la présence de Doncic pourrait l’aider à mettre des points faciles. Il doit rester engagé toute la saison pour que Los Angeles fasse partie du top-4.

Alors, cette grande question : outsiders ou surcotés, qui sont les Los Angeles Lakers ?

Sans doute un peu entre les deux. Ils ont des lacunes qui laissent penser qu’une blessure ou une mauvaise série peut faire dérailler la saison de la franchise. Ils ont aussi des certitudes et trop de talents pour vraiment se planter complètement. Bref, il faudra compter sur les Lakers mais l’effectif est un poil juste pour réellement jouer le titre, sauf saison monstrueuse de Doncic.

L’objectif réaliste : Gagner une première série de playoffs avec Luka

Tier NBA : Une série de playoffs et plus si affinités