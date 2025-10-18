Preview NBA : Le Magic est-il déjà prêt à conquérir l’Est ?

Orlando Magic

L’œil dans le rétroviseur

2024-2025 : 41-41, 7e de la Conférence Est, qualifié pour les playoffs grâce au play-in, défaite au 1er tour contre Boston (4-1)

Un émoji représentant une croix rouge serait suffisant pour résumer une bonne partie de la saison dernière à Orlando. Le Magic a eu la guigne et son infirmerie s'est remplie durant toute la saison. Malgré les galères de Paolo Banchero, Franz Wagner, Jalen Suggs, Mo Wagner et consorts - tous touchés sérieusement à un moment - quasiment du début à la fin de la saison, Jamahl Mosley et ses joueurs ont trouvé les ressources pour s'accrocher et se qualifier pour le play-in. La faiblesse de la force de frappe offensive floridienne contre les rivaux de l'Est aura tout de même été trop criante et, malgré une victoire face à Atlanta pour passer le barrage, le Magic n'a pas surmonter l'obstacle Boston au 1er tour. S'il sera attendu au tournant cette saison, Mosley a quand même dû redoubler d'ingéniosité pour faire fonctionner l'ensemble avec des joueurs parfois très random et sortis de nulle part. Reste tout de même la frustration de ne pas avoir pu faire mieux que lors de la très prometteuse saison 2023-2024 lors de laquelle Orlando avait fait un gigantesque bond en termes de progression.

Qu’est-ce qui a changé depuis ?

Le Magic veut accélérer et éviter la stagnation qui frappe parfois les franchises NBA qui ont montré des signes encourageants sur une ou deux saisons. Du coup, Orlando a envoyé la sauce pour récupérer Desmond Bane à Memphis, à savoir : Cole Anthony, KCP, ainsi que quatre premiers tours et un swap. En quête d'un meneur gestionnaire, les pensionnaires de Disneyworld se sont penchés sur le champion du ration assists/turnovers, Tyus Jones. Les Floridiens ont aussi tradé pour récupérer le pick 32 et drafter le Français Noah Penda. Mo Wagner, gravement blessé la saison dernière, a lui été prolongé pour poursuivre l'aventure avec son petit frère.

La rotation serrée

Guards : Jalen Suggs, Desmond Bane, Tyus Jones, Anthony Black, Jase Richardson

Forwards : Franz Wagner, Paolo Banchero, Tristan Da Silva, Noah Penda

Bigs : Wendell Carter Jr, Goga Bitadze, Jonathan Isaac

Le joueur à suivre : Desmond Bane

On guettera évidemment le tandem Banchero-Wagner, fondamental pour la franchise, mais la curiosité nous poussera à observer ce que donnera le gros pari de l'été du Magic. Desmond Bane n'a jamais joué ailleurs en NBA qu'à Memphis, où il a été l'un des maillons essentiels d'un groupe qui s'est petit à petit délité après avoir été un prétendant à l'Ouest pendant quelques saisons. C'est simple : à part sur le plan des pépins physiques (il manque généralement entre 10 et 30 matches par an), Bane a été irréprochable et souvent le plus régulier des Grizzlies. L'arrière au corps de buffle va apporter son profil two-way, lui qui est capable de tourner autour des 20 points de moyenne tout en s'occupant du meilleur attaquant adverse. Son shoot va normalement être précieux et faire passer un cap à Orlando, qui manque cruellement de production sur le tir extérieur.

Alors, cette grande question : le Magic déjà prêt à conquérir l'Est ?

Cela peut sembler tôt. On parle d'une équipe qui n'avait gagné que 34 matches en 2023 et a connu un boost soudain et spectaculaire. Mais ce que l'on a vu du Magic lorsqu'il est dans sa meilleure configuration et alors qu'il n'y avait pas encore Desmond Bane, donne envie d'imaginer une (re)montée en puissance. De là à viser les Finales NBA ? Orlando a une défense de fer et un potentiel offensif encore inexploité. Banchero et Wagner continuent de découvrir leurs pouvoirs et de parfaire leur entente, ce qui pourrait rapidement donner quelque chose d'explosif et un jeune groupe motivé à l'idée d'imiter une équipe comme OKC en termes de montée en puissance progressive mais rapide. La raison voudrait qu'Orlando vise un top 4 ou 5, mais quelque chose nous dit que l'objectif en interne est beaucoup plus élevée. La mission principale, tout de même, sera de gagner une série en playoffs, ce qui n'est plus arrivé à la franchise depuis... 15 ans.

L’objectif réaliste : Gagner une série de playoffs

Tier NBA : Premier tour de playoffs et plus si affinités