Les Lakers continuent de rêver de stars avant la trade deadline

À l’approche de la trade deadline, les Los Angeles Lakers ont la tête dans les étoiles. Le front office garde les yeux sur de très gros morceaux pour renforcer l’effectif. Des scénarios improbables, à la sauce hollywoodienne.

Avec un bilan de 11 victoires pour 16 défaites, LeBron James et ses coéquipiers sont partis du mauvais pied. Même un Anthony Davis à son meilleur niveau ne parvient pas à les faire remonter dans le top 8 de la Conférence Ouest. Alors la franchise se met à rêver d’une nouvelle star pour la sortir de son pétrin.

On connaissait déjà le penchant de Los Angeles pour Zach LaVine ou encore DeMar DeRozan et Nikola Vucevic. Mais les Lakers s’intéresseraient même à Kevin Durant, Damian Lillard et Bradley Beal au cas où ils seraient disponibles, d’après Jovan Buha de The Athletic. Dans l’absolu, rien n’est impossible. Il faut toutefois s’attendre à quelque chose de bien plus modeste si on veut se montrer réaliste.

Plus le temps avance, et plus la piste d’un trade de Russell Westbrook s’éloigne. Enfin utile dans son rôle de sixième homme, le coach Darvin Ham se satisfait de son apport. Son énorme contrat est surtout presque intransférable, à plus forte raison en échange d’une superstar. Les Lakers n’ont pas non plus les tours de draft nécessaires pour faire pencher la balance de leur côté.

Pat Beverley et les Lakers, c'est déjà fini ?

Toujours d’après The Athletic, il y a peu de chances que les Lakers se séparent de leurs bons contrats. Austin Reaves, Lonnie Walker IV, Troy Brown Jr, Wenyen Gabriel et Max Christie n’ont pas à s’inquiéter. La liste de joueurs disponibles pour monter des transferts est donc relativement restreinte, ce qui complique les choses.

Malgré tout, Rob Pelinka et son front office auraient l’intention de se montrer agressifs cet hiver. Ils espèreraient même mener des opérations dans les prochaines semaines pour prendre la concurrence de court. Les trades ne seront probablement pas très impressionnants, mais il faut s’attendre à du mouvement du côté de la Cité des anges.

Evan Fournier, des révélations sur les rumeurs avec les Lakers