Russell Westbrook, un trade de plus en plus improbable

En l'espace de quelques semaines, Russell Westbrook a réussi à se relancer sous les couleurs des Los Angeles Lakers. En grande difficulté et condamné à un trade, le meneur de jeu a parfaitement saisi l'opportunité proposée par son coach Darvin Ham : faire des différences en sortie de banc.

Dans un rôle de 6ème homme, l'ex-joueur de l'Oklahoma City Thunder a trouvé un nouveau souffle. Performant, il a prouvé qu'il restait capable d'avoir un impact positif en jouant sur ses qualités. Et sans surprise, cette bonne période a un impact sur la réflexion des Angelenos.

D'après les informations du journaliste de The Athletic Sam Amick, un trade de Westbrook devient de plus en plus improbable. En l'état, les dirigeants californiens ont plutôt l'intention de le conserver pour profiter de son apport.

Bien évidemment, un tel discours peut aussi servir à ne pas faire chuter sa valeur sur le marché. Mais la tendance semble plutôt à des mouvements à la marge à Los Angeles. En associant par exemple des picks à Patrick Beverley et Kendrick Nunn.

Et sans une grosse opportunité, Rob Pelinka ne compte pas lâcher Russell Westbrook. Une position logique, même si les Lakers ont besoin de s'activer pour retrouver des ambitions.

Russell Westbrook, l’autre homme fort du moment aux Lakers