LaMarcus Aldridge veut rejouer en NBA

Quelques semaines seulement après avoir rejoint les Brooklyn Nets, LaMarcus Aldridge avait pris la décision de stopper sa carrière. Le rythme cardiaque de l'ancien All-Star était irrégulier depuis plusieurs semaines et la prudence lui avait imposé de se retirer à 36 ans. Selon Adrian Wojnarowski d'ESPN, "LMA" est déjà sur le retour.

Le septuple All-Star a reçu plusieurs avis médicaux favorables pour la reprise du sport de haut niveau et devrait prochainement s'entretenir avec des équipes intéressées. Cela ne garantit en rien un comeback officiel en NBA, puisque la franchise qui voudra embaucher LaMarcus Aldridge devra recevoir la validation de son staff médical avant toute signature de contrat.

LaMarcus Aldridge, ses propos touchants sur sa fin de carrière inattendue

Avant de se mettre en retrait, Aldridge était sur le lancée d'une carrière passée uniquement entre Portland et San Antonio, jusqu'à son départ pour Brooklyn en mars via un buy-out. Il n'avait pu disputer que 5 matches avec les Nets avant cette alerte cardiaque.

A l'époque, il avait déclaré : "J'aime toujours le basket et j'ai la sensation d'avoir encore beaucoup à lui donner. Mais j'essaye encore, à cette heure, de me retrouver. Quand du jour au lendemain tu dois te passer de quelque chose que tu adores, c'est un choc".

Les Brooklyn Nets ont déjà commencé à recruter à l'intérieur, mais il est possible qu'un retour de LaMarcus Aldridge les intéresse pour compléter un roster rejoint mardi par Patty Mills.

ESPN story on LaMarcus Aldridge seriously considering a return to the NBA this season: https://t.co/uIzlRsMvRQ

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 4, 2021