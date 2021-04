Damian Lillard rend un bel hommage à LaMarcus Aldridge

Damian Lillard et LaMarcus Aldridge aurait pu terroriser la Conférence Ouest ensemble mais ce dernier en a décidé autrement en signant aux San Antonio Spurs en 2015. Mais les deux hommes entretiennent une relation respectueuse, échangeant notamment par la suite alors que chacun menait sa carrière de son côté. Et hier, après l’annonce soudaine de la retraite de LMA, Dame a évidemment eu quelques mots pour son ancien camarade.

Damian Lillard on LaMarcus Aldridge: "He's one of the greatest players to play here. His jersey should be retired here."

— Royce Young (@royceyoung) April 15, 2021