LaMarcus Aldridge s’en va, après 16 années mémorables en NBA

Encore dans les rumeurs il n’y a pas si longtemps, LaMarcus Aldridge est arrivé au bout du chemin. L’athlète de 37 ans a annoncé sa retraite sur Twitter, au terme de 16 saisons en NBA, auréolées de sept sélections au All-Star Game. Sa longue carrière n’aura laissé personne indifférent.

In the words of TB12, you only get one big, emotional retirement… so, on that note…I’m thankful for all the memories, family and friends I made throughout my career. It was one hell of a ride and I enjoyed every min! 12

— LaMarcus Aldridge (@aldridge_12) March 31, 2023