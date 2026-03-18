LaMelo Ball dévoile le « secret » de ses shoots incroyables

Ses tirs semblent sortis de nulle part… LaMelo Ball vient d’expliquer pourquoi ce n’est pas un hasard.

Encore une fois, LaMelo Ball a fait parler de lui avec des shoots complètement improbables. Et cette fois, le meneur des Charlotte Hornets a décidé d’expliquer… pourquoi ça rentre.

Lors de la large victoire face au Heat cette nuit (136-106), LaMelo Ball a encore lâché un de ces tirs dingues dont il a le secret (en plus de ses 30 pions, 6 rebonds et 13 passes svp). Déséquilibré, en train de tomber après contact, le ballon finit quand même au fond. Un move qui ressemble à un miracle… mais qui, selon lui, n’en est pas vraiment un.

Interrogé après la rencontre sur cette capacité à transformer des positions absurdes en paniers, le meneur a livré une réponse simple :

« Franchement, je travaille tous ces tirs. » Avant de détailler un peu plus son approche, presque avec désinvolture. « Je travaille tous mes tirs. »

Comprendre : même les tirs en déséquilibre, même les tentatives en tombant, même les situations que la plupart des joueurs évitent… lui les répète à l’entraînement. Mouais... Allez, admettons que ce soit du premier degrés et analysons ça de plus près.

Car si on le croit sur parole (il l'a mérité cette saison), c’est là que ça devient intéressant. Là où beaucoup voient du "cirque", LaMelo parle en fait de répétition. Là où certains imaginent du talent pur ou du hasard, lui évoque du travail. Un travail spécifique, atypique, mais parfaitement cohérent avec son style.

Parce que LaMelo Ball n’est pas un joueur classique. Son jeu repose sur l’instinct, la créativité, l’improvisation permanente. Et pour que cette improvisation fonctionne en match, il faut qu’elle soit préparée en amont. C’est exactement ce qu’il explique ici.

Dans une ligue où les tirs sont de plus en plus codifiés, optimisés, rationalisés, Ball reste une anomalie. Un joueur capable de tenter (et de rentrer !) des shoots que personne ne valide (surtout les coaches...). Mais derrière cette liberté apparente, il y a une logique : il répète tout.

Et c’est sans doute ça, le vrai "secret" : transformer l’improbable en routine.

Le fol exploit des Hornets, une première depuis 67 ans !