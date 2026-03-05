Les Charlotte Hornets ont battu les 3 derniers champions NBA avec une avance considérable. Une première depuis très longtemps !

Si besoin était, voici une preuve que les Charlotte Hornets sont l'équipe la plus en feu du moment en NBA et depuis le début de l'année 2026. Après leur victoire hyper convaincante sur le parquet des Celtics, les Hornets ont validé un accomplissement qu'on n'avait plus vu en NBA depuis 1959 !

Cette saison, Charlotte a battu les trois derniers champions NBA avec au moins 20 points d'écart. Le 5 janvier, les hommes de Charles Le avaient passé un 124-97 au Thunder, avant de mettre un 110-87 deux semaines plus tard aux Nuggets, puis, la nuit dernière, un +29 aux Celtics.

Il faut remonter à des temps un peu oubliés ou la NBA était peu médiatisée et surtout moins volumineuse en termes d'équipes pour retrouver pareille série. Les Rochester Royals (1950), les Fort Wayne Pistons (1957) et les Syracuse Nationals (1959), des franchises qui ont toutes déménagé depuis, avaient réussi ce coup.

Charlotte a gagné ses 6 derniers matches avec à chaque fois un écart d'au moins 15 points, ce qui est un signe supplémentaire de leur extraordinaire forme.

