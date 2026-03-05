Les résultats de la nuit en NBA

Thunder @ Knicks : 103-100

Hornets @ Celtics : 113-89

Jazz @ Sixers : 102-106

Blazers @ Grizzlies : 122-114

Hawks @ Bucks : 131-113

Pacers @ Clippers : 107-130

- OKC a signé un vrai joli coup et une preuve que même si la saison n'a pas tourné exactement comme le Thunder l'aurait espéré, elle est tout de même de haut niveau. Shai Gilgeous-Alexander (26 pts, 8 asts) et ses coéquipiers sont venus s'imposer au Madison Square Garden (103-100), en faisant la course en tête pendant une grosse partie du match. Les Knicks se sont accrochés et sont revenus en deuxième mi-temps, passant même brièvement devant, mais ce sont les champions en titre qui ont le mieux terminé. New York a quand même eu deux balles de prolongation coup sur coup dans les dernières secondes, avec des tirs à 3 points manqués par Jalen Brunson et OG Anunoby.

Mike Brown glisse un tacle à Shai Gilgeous-Alexander

L'homme du match est sans doute Chet Holmgren, qui a démarré la partie en boulet de canon (14 pts dans le 1er QT) et a fini avec 28 points et 8 rebnds à 11/19. "SGA" a quand même été déterminant, notamment autour de la dernière minute avec un superbe panier primé après un step back devant Anunoby.

Mohamed Diawara a encore bien rentabilisé son temps de jeu avec 9 points en 13 minutes à 3/4 à 3 points. Le Thunder compte deux victoires d'avance en tête de la ligue, devant Detroit.

- Autre victoire importante et marquante : celle des Hornets, la 6e de suite, sur le parquet de Boston ! Charlotte n'a pas tremblé une seconde et a nettement dominé (113-89) des Celtics à côté de leurs pompes et dépassés par le rythme et l'enthousiasme offensif des joueurs de Charles Lee. A nouveau, les tâches offensives ont été bien réparties entre Kon Knueppel (20 pts), Brandon Miller (18 pts), LaMelo Ball (18 pts) ou le nouveau super sub Coby White (17 pts, 6 asts). Le point Moussa Diabaté : 9 points, 9 rebonds, 6 passes et 2 interceptions pour l'intérieur français. Tidjane Salaün, qui souffre du genou, n'a pas participé à la rencontre.

Le fol exploit des Hornets, une première depuis 67 ans !

- Atlanta tient bien le rythme des Hornets pour conserver une petite avance. Les Hawks ont battu les Bucks d'un Giannis Antetokounmpo (24 pts) particulièrement frustré, qui n'a pas caché sa colère avec une faute technique pour avoir balancé le ballon dans le 4e quart-temps. Milwaukee avait pourtant réussi une bonne première mi-temps et compté jusqu'à 16 points d'avance. Au retour du vestiaire, les hommes de Doc Rivers se sont heurtés au mur de leur propre maladresse et à un regain de confiance d'Atlanta. Nickeil Alexander-Walker (23 pts), Onyeka Okongwu (21 pts) ou encore Jalen Johnson (20 pts, 9 asts) ont petit à petit retrouvé confiance et fait grimper l'écart en faveur des Hawks.

Zaccharie Risacher est sorti du banc et a apporté 12 points, 5 rebonds et une interception en 21 minutes. Du côté des Bucks, Ousmane Dieng était dans le cinq de départ et fini avec 14 points et 4 rebonds à 6/14.

Giannis received a tech after this frustrated moment vs. Atlanta 😳 pic.twitter.com/jeo4KVR4Lg — NBA on ESPN (@ESPNNBA) March 5, 2026

- Philadelphie s'est fait un peu peur à domicile contre le Jazz. Sans Joel Embiid, ni VJ Edgecombe, les Sixers ont eu du mal à se défaire d'Utah, qui menait encore à moins d'une minute de la fin. Il a fallu que Quentin Grimes (16 pts) enchaine un panier sur drive et deux lancers pour renverser la situation à 16 secondes de la fin. Les 30 points de Keyonte George n'ont pas suffi à éviter une 7e défaite consécutive pour le Jazz.

- Portland a repris le chemin de la victoire avec un succès à Memphis (122-114). Les Blazers n'ont pas été particulièrement brillants, mais ils ont été portés par un énorme Jrue Holiday (35 pts, 11 asts), qui a formé un duo prolifique avec Jerami Grant (30 pts) en l'absence, une nouvelle fois, de Deni Avdija. Robert Williams III a ajouté un double-double (20 pts, 11 rbds) précieux après l'expulsion directe de Donovan Clingan pour un coup de coude au visage d'Olivier Maxence-Prosper. Rayan Rupert, qui a vu son contrat de 10 jours converti en two-way jusqu'à la fin de la saison, était titulaire et a apporté 5 points, 5 rebonds et 2 interceptions en 32 minutes. En sortie de banc, son ancien coéquipier Sidy Cissoko a lui joué 22 minutes pour 4 points, 2 rebonds, 1 passe et surtout 3 blocks.

- Dans le dernier match de la nuit, les Clippers ont tranquillement battu les Pacers avec 29 points en 23 minutes du métronome Kawhi Leonard et un gros apport de Bennedict Mathurin en sortie de banc (23 pts, 8 rbds, 4 asts) contre son ancienne équipe.