Mike Brown glisse un tacle à Shai Gilgeous-Alexander

Après la défaite des Knicks face au Thunder, Mike Brown a salué Shai Gilgeous-Alexander… tout en estimant qu’il est le meilleur de la NBA pour convaincre les arbitres.

Battu de justesse par le Oklahoma City Thunder (103-100) au Madison Square Garden, les New York Knicks ont livré une belle bataille… mais l’après-match a aussi été marqué par une petite pique du coach Mike Brown envers Shai Gilgeous-Alexander.

Interrogé sur la performance du leader d’OKC, Brown a reconnu la difficulté de défendre sur le MVP en titre, tout en glissant une remarque qui n’est pas passée inaperçue.

« SGA, c’est un joueur très difficile à défendre. Et il fait un excellent travail pour convaincre les arbitres, probablement mieux que n’importe qui dans la ligue, qu’il se fait toucher. »

Face à New York, Gilgeous-Alexander a encore pesé lourd dans la victoire du Thunder avec 26 points et 8 passes décisives. Il a notamment inscrit un tir primé décisif à un peu plus d’une minute de la fin pour donner de l’air à son équipe.

Comme souvent, le meneur canadien a aussi beaucoup fréquenté la ligne des lancers francs. Il est l’un des joueurs qui obtient le plus de fautes et figure parmi les leaders NBA au nombre de tentatives par match, un élément clé de son arsenal offensif.

Cette capacité à provoquer le contact (ou à le faire siffler) fait régulièrement débat chez ses adversaires, certains estimant que le meneur d’OKC sait particulièrement bien vendre les contacts auprès des arbitres.

Une action qui a fait débat

La frustration du coach new-yorkais s’explique aussi par une séquence précise dans le match. Brown a évoqué une action où Jalen Brunson pensait avoir subi un passage en force, une situation finalement laissée sans coup de sifflet par les arbitres.

« Jalen était en position et il lui est rentré dedans. C’était comme l’action sifflée contre OG. Je ne comprends pas pourquoi là il n’y a rien. »

Dans une rencontre serrée jusqu’aux dernières secondes, ce genre de décision peut évidemment peser dans l’analyse d’un coach après coup.

Au final, Oklahoma City s’est imposé 103-100 dans une rencontre accrochée. Porté par les 28 points de Chet Holmgren et les 26 unités de Gilgeous-Alexander, le Thunder a résisté au retour des Knicks dans le quatrième quart-temps pour décrocher une nouvelle victoire et confirmer son statut de candidat sérieux au titre.

Et même quand il agace ses adversaires, Shai Gilgeous-Alexander continue de faire exactement ce que font les superstars : trouver un moyen d’avoir de l’impact… quitte à pousser les coachs adverses à lever les yeux au ciel.

