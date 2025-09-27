Top 30 des joueurs NBA saison 2025-2026

ESPN vient de sortir son top des joueurs pour la saison à venir.

En préambule, Tatum, Halliburton, Lillard ou Irving ne sont pas dedans à cause de leurs blessures.

Je vais tenter de faire mon top 30 avec des groupes de niveau.

Le top du top du top

1 - Nicolas Jokic : le meilleur joueur du monde

2 - Giannis Antetokounmpo : le 2ème meilleur joueur du monde plus proche du 1er que du 3ème

Le presque top du top

3 - Luka Doncic : ça se discute entre lui et SGA mais individuellement je le trouve plus fort

4 - SGA : MVP, meilleur scoreur et champion en titre, correct ;)

Top 5 quand même avec la blessure de Tatum

5 - Ant Edwards : déjà top 5, il progresse vite, deux années de suite en finale de conf

Top 10 avec une avance sur ceux d'après

6 - Chef Curry : pas mon joueur préféré mais encore très très fort

7 - Wemby : c'est fou quand même de le mettre déjà top 10 mais en même temps il est déjà tellement incroyable

8 - LBJ : ok il est hyper vieux mais il est encore hyper dominant comme très peu de joueurs dans la ligue

9 - KD : même chose que pour James

10 - Jalen Brunson : meilleur joueur d'une des meilleures équipes de la ligue, ultra clutch, de la stat, bref une star

Aux portes du top 10

11 - Anthony Davis : quand il est sur le terrain il est top 10 sans problème, seul soucis c'est qu'il n'y est pas tout le temps

12 - Cade Cunningham : la star qui monte qui monte, j'adore ce joueur qui doit confirmer quand même

FP pas vraiment FP

13 - Devin Booker : un borderline FP je pense, assez sous coté malgré un talent incroyable

14 - Donovan Mitchell : quand même une sacrée usine à basket ce Donovan, je n'aime pas trop le joueur mais quand même

Lieutenants de luxe

15 - Jaylen Brown : on a tendance a banaliser le niveau de jeu de JB, sans Tatum cette saison je suis curieux de le voir en n° 1

16 - KAT : ESPN le met 27ème... comment ne pas le mettre top 20, ok il est mauvais en défense sur les pick n roll mais à côté de ça c'est 24pts/12rb/3ass avec du gros shoot de loin et il a été ultra clutch en PO

17 - Pat Siakam : un peu comme pour KAT ou Brown, on privilégie la jeunesse au lieu de voir le niveau de ces gars, Siakam arrive aux Pacers et deux finales de conf de suite ;)

Les jeunes futurs FP

18 - Evan Mobley : j'adore ce joueur qui se développe bien et progresse chaque saison, à n'en pas douter une future star mais pour le moment "juste" un excellent lieutenant

19 - Alp Sengun : chaque saison il passe des caps, son euro était incroyable, un gros leader, je pense que c'est un futur FP et déjà un allstar

20 - Paulo Banchero : j'ai du mal à évaluer son niveau réel car il est souvent blessé mais c'est quand même un sacré joueur, cette saison doit être celle de la confirmation qu'il est un FP

Trop seul... ou trop c**

21 - Trae Young : le gars est passé de sur côté à sous côté ! il est hyper mal entouré depuis son arrivée en NBA et pourtant il est à 24pts et 11ass ;) un potentiel FP mais toujours trop seul

22 - Ja Morant : il pourrait être top 10... mais ses problèmes en dehors du parquet, son mental et par conséquence son physique font que depuis deux ans il est en "pause". attention au réveil de la bête

Super lieutenants

23 - Jalen Williams : le mettre top 20 je trouve ça vraiment trop rapide, par contre c'est un super joueur qui a confirmé cette saison, j'espère qu'il va encore progresser

24 - Bam Adebayo : le pauvre Bam... ce n'est pas un FP par contre c'est LE gars que tu veux à côté de toi pour viser les sommets

25 - Franz Wagner : comme Banchero trop de blessures mais ce gars est un vrai lieutenant de luxe voire peut-être plus

26 - Tyrese Maxey : il a tout de la 2ème option de luxe, gros volume au scoring, gros mental, dommage que son FP soit Embiid

27 - Domantas Sabonis : pas un FP mais un excellent joueur qui par contre joue aux Kings...

Un peu trop vieux mais encore très forts quand même

28 - James Harden : le barbu continue d'enchainer les saisons de haut niveau et de s'éteindre en PO, un classique mais il reste quand même un joueur alltime

29 - Jimmy Butler : tête de con, traitre... mais quel joueur ce Jimmy, GS a changé de visage avec son arrivée, un lieutenant de luxe pour Curry mais là aussi pas toujours sur ses deux pieds

30 - Kawai Leonard / Joel Embiid : au final je les met dans le même sac, deux FP perdus pour des raisons différentes... quand ces gars sont en bonne santé, concentrés, sans problèmes extra sportifs et bien c'est top 10 easy, mais là...