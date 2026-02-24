Invité dans un podcast, Chris Paul a expliqué pourquoi il choisirait Shai Gilgeous-Alexander plutôt que Luka Doncic à la mène.

Fraîchement retraité, Chris Paul a toujours un avis intéressant sur le basket actuel. Invité dans le podcast 7PM in Brooklyn de Carmelo Anthony, l’ancien meneur All-Star a été invité à trancher entre deux stars actuelles pour occuper le poste de meneur : Shai Gilgeous-Alexander ou Luka Doncic.

Et son choix est clair : il prend Shai.

La défense comme critère décisif

Chris Paul a expliqué que son choix reposait en grande partie sur l’engagement défensif.

« On était souvent en déplacement, on regardait des matchs, mais lui adorait être à la salle. Il travaille énormément et prend soin de son corps. Et l’année où on a joué ensemble, il a aussi commencé à comprendre que la défense compte », a déclaré Paul à propos de Gilgeous-Alexander.

« Tu n’as pas besoin d’être un défenseur élite, mais quand tu défends pour ton équipe, tes coéquipiers veulent voir que les leaders essaient vraiment en défense. »

Pour illustrer son propos, Paul a cité Stephen Curry, expliquant que même s’il n’était pas considéré comme un grand défenseur à ses débuts, il a progressé et s’implique désormais beaucoup plus de ce côté du terrain.

« J’ai beaucoup de respect pour Steph, Shai et tous ces gars qui au moins font l’effort en défense, parce que ça fait partie du jeu et c’est ce que tes coéquipiers veulent voir. »

Un message implicite pour Doncic

Sans attaquer directement Luka Doncic, Paul laisse entendre que l’impact défensif fait la différence à ses yeux entre les deux profils. À une époque où le poste de meneur évolue vers des profils hybrides et scoreurs, l’ancien chef d’orchestre privilégie donc l’équilibre des deux côtés du terrain.

Detroit avait ciblé Wembanyama, il a répondu en patron