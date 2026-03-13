LaMelo Ball et Kon Knueppel peuvent rejoindre Curry et Thompson

LaMelo Ball et Kon Knueppel pourraient accomplir un exploit rarissime en NBA et rejoindre Stephen Curry et Klay Thompson dans une statistique historique à trois points.

La saison 2025-26 pourrait entrer dans l’histoire des Charlotte Hornets. Grâce à LaMelo Ball et Kon Knueppel, la franchise se rapproche d’un exploit que très peu de duos ont réussi en NBA.

Les deux joueurs pourraient en effet rejoindre Stephen Curry et Klay Thompson dans une statistique extrêmement rare liée au tir à trois points.

Une performance que seuls les Splash Brothers ont réalisée

Cette saison, Ball (deuxième ex aequo) et Knueppel (premier) sont les leaders de la ligue au nombre total de tirs à trois points inscrits.

S’ils terminent la saison premier et deuxième de la NBA dans cette catégorie, ils deviendraient les premiers coéquipiers depuis Curry et Thompson à accomplir cet exploit.

Les célèbres « Splash Brothers » des Golden State Warriors avaient dominé la ligue dans cette statistique pendant quatre saisons consécutives entre 2013 et 2017.

Une saison exceptionnelle à Charlotte

Cette possible performance symbolise la saison très solide du duo des Hornets.

LaMelo Ball, enfin épargné par les blessures, tourne à 19,4 points et 7,1 passes de moyenne en 57 matches et assume pleinement son rôle de leader.

De son côté, Kon Knueppel réalise une saison rookie exceptionnelle, avec 19,2 points, 5,3 rebonds et 3,4 passes, ce qui en fait l’un des principaux candidats au trophée de Rookie of the Year.

Un exploit encore à confirmer

Il reste encore une quinzaine de matches dans la saison régulière, et Charlotte espère que ses deux snipers resteront en bonne santé pour tenter de compléter cet exploit historique.

Si Ball et Knueppel y parviennent, ils rejoindraient l’un des duos les plus mythiques de l’histoire du tir à trois points.

