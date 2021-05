Allez, encore une passe dingue et spectaculaire de LaMelo Ball !

LaMelo Ball vient de revenir et il fait déjà le spectacle. Avant-hier, pour son grand retour, il laissait tout le monde pantois avec une passe à la cuillère à une main qui traversait le terrain pour finir dans les mains de l’un de ses coéquipiers.

La passe SENSATIONNELLE de LaMelo Ball, retour réussi !

Cette nuit, c’est encore un caviar « touchdown » à une main. Mais d’une autre manière. Façon quarterback, avec une offrande magistrale pour Terry Rozier qui n’avait plus qu’à conclure au layup au buzzer.

LAMELO TOUCHDOWN PASS TO BEAT THE BUZZER 😱 pic.twitter.com/sNxhXLvO4A — ESPN (@espn) May 3, 2021

LaMelo Ball est décidément un sacré showman. Un descendant de Jason Williams. Et bien d’autres encore. Surtout qu’au-delà de ses passes lumineuses, il est aussi très bon dans le jeu. Même après six semaines d’absence en raison d’une blessure au poignet. Ses 14 points, 6 rebonds, 5 passes et 4 interceptions n’ont pas suffit pour mener les Charlotte Hornets à la victoire contre le Miami Heat (111-121) hier soir.

Mais ses performances rappellent pourquoi il faisait l’unanimité pour le trophée de rookie de l’année avant sa blessure.

