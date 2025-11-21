LaMelo Ball veut quitter Charlotte, mais…

LaMelo Ball serait mécontent de la situation des Hornets et voit son avenir ailleurs.

L'atmosphère est un peu tendue à Charlotte. D’après Kelly Iko de Yahoo Sports, LaMelo Ball serait frustré et mécontent de la saison des Hornets, et possiblement du style de jeu mis en place par le coach Charles Lee. Avec 11 défaites en 15 matches et une 12e place à l’Est, le contexte n’aide pas, mais l'impatience du meneur All-Star est un peu problématique.

Personne ne remet en cause le talent phénoménal de LaMelo Ball, qui reste un joueur et un créateur assez unique en NBA. Mais les questions qui l’entourent depuis le début de sa carrière reviennent forcément : la disponibilité, l’engagement et la capacité à être le moteur d'une équipe qui gagne suffisamment de matches pour aller en playoffs.

Les Hornets ont été une franchise instable et souvent dysfonctionnelle depuis qu'il y a été drafté. LaMelo Ball a parfaitement le droit d’être agacé par ce début de saison raté, mais laisser fuiter ce type d’information mi-novembre, alors que l’équipe n’a que très peu joué au complet, manque un peu de pertinence. Le message envoyé au vestiaire n'est en tout cas pas très positif.

Du côté de Jake Fischer de Bleacher Report, on indique en tout cas que les Hornets n'ont aucune intention de mettre Ball sur le marché. L'équipe est en développement, avec des jeunes joueurs prometteurs comme Kon Knueppel, et le front office semble toujours compter sur le plus jeune des rejetons de LaVar Ball.

Cette saison, LaMelo Ball shoote à 38% et tourne à un peu plus de 21 points et 9 passes sur les 9 matches qu'il a disputés. Depuis le début de sa carrière en NBA, il n'a fait qu'une seule saison à plus de 51 matches : la 2021-2022.

Pour rappel, il est sous contrat avec Charlotte jusqu'en 2029.