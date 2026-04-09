L’ancien coach des Grizzlies pourrait rapidement rebondir en NBA. Plusieurs équipes de l'Est souhaitant changer cet été sont intéressées.

Libre après son passage sur le banc des Memphis Grizzlies, Taylor Jenkins suscite déjà l’intérêt de plusieurs franchises NBA.

Selon l’insider Jake Fischer, l’ancien coach de Ja Morant pourrait rapidement rebondir à l’Est, où au moins deux équipes surveillent sa situation de près.

Parmi les prétendants, les Washington Wizards apparaissent comme les plus intéressés. La franchise « aurait un fort intérêt » pour Taylor Jenkins, même si aucune décision n’a encore été prise concernant l’avenir de l’actuel coach Brian Keefe.

Le dossier reste donc ouvert, Washington évaluant encore sa direction sportive après une nouvelle saison difficile.

En parallèle, Taylor Jenkins a également été lié récemment aux Milwaukee Bucks, où l’avenir de Doc Rivers est incertain.

Cette double piste confirme que son profil reste apprécié en NBA, notamment pour son travail de développement à Memphis. Durant ses six saisons aux Grizzlies, Taylor Jenkins a contribué à l’émergence d’un groupe jeune autour de Ja Morant et Jaren Jackson Jr.

Il a notamment conduit Memphis à trois participations en playoffs et à une saison à 56 victoires, égalant le record de la franchise.

Autant d’éléments qui expliquent pourquoi plusieurs équipes pourraient rapidement se positionner.

Et comme plusieurs franchises réfléchissent à des changements cet été, Taylor Jenkins pourrait voir son avenir se jouer à l’Est, où plusieurs bancs restent fragiles.

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