Markkanen est-il vraiment blessé ? La NBA va enquêter

La NBA veut lutter contre le tanking et va aller vérifier elle-même si la blessure de Lauri Markkanen annoncée par le Jazz n'est pas totalement du flan.

Sur le papier, perdre son meilleur joueur devrait constituer un coup dur pour le Utah Jazz. Dans les faits, c'est un peu différent. L’annonce de la blessure de Lauri Markkanen, touché à la cheville et la hanche droites lors d'un entraînement d'après le staff médical de la franchise, soulève quelques interrogations. Selon Tony Jones de The Athletic, la NBA est sceptique et va envoyer des médecins indépendants, pas rattachés au Jazz, pour vérifier que l'ancien poste 4 des Bulls et des Cavs ne traîne pas volontairement la patte.

Utah est clairement tourné vers la loterie et la construction à long terme. Et cette saison, la ligue se montre particulièrement attentive aux situations ambiguës, surtout avec des équipes en reconstruction avancée comme le Jazz, déjà sanctionné par le passé pour avoir enfreint les règles liées à la participation des joueurs majeurs. La NBA veut éviter toute forme de tanking trop visible ou déguisé et est d'ailleurs en train d'étudier la mise en place de nouvelles mesures à compter de la saison prochaine.

Reste que si la blessure est confirmée médicalement, le débat s’éteindra. Lauri Markkanen protège son corps, le Jazz protège son avenir, et la ligue protège son image. Trois logiques différentes, un même dossier sensible.